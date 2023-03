Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 marzo: le regioni a rischio Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, martedì 21 marzo, su Abruzzo, Basilicata e Calabria per rischio temporali, a cui si aggiungo anche Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Ancora maltempo sulle regioni centro-meridionali dell'Italia per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 21 marzo.

Si tratta di Abruzzo, Basilicata e Calabria per le quali l'allerta meteo è stata dichiarata per rischio temporali, a cui si aggiungo anche Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, i settori regionali per i quali è stata diramata allerta meteo gialla domani, martedì 21 marzo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Meteo, le previsioni di domani 21 marzo

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 21 marzo, giorno che determina anche l'inizio della primavera astronomica, la perturbazione in transito sull'Italia in queste ore porterà pioggia soprattutto sulle regioni del Centro Sud, in particolare su medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria, prima di indebolirsi.

L'alta pressione tornerà infatti a consolidarsi sull’Italia a metà settimana determinando una fase di tempo stabile e clima mite, con valori tipici della primavera inoltrata. Nelle ore più fredde possibili nebbie o nubi basse sulla Pianura centro-orientale.