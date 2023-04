Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 aprile: le regioni a rischio Il maltempo si sposta al nord e per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su quattro regioni del centro nord per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a interessare il nord dell'Italia dove per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, è allerta meteo gialla su diversi settori per rischio temporali. A causa dell'arrivo di una nuova perturbazione sul nostro Paese, infatti, nelle prossime ore assisteremo ad un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, anche forti in molte zone, accompagnati da un brusco calo termico e nevicate su Alpi e Prealpi. Cattivo tempo che si affiancherà ai residui della precedente perturbazione che interesseranno ancora il Centro e in parte il sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteorologici previsti e a quelli già in atto in queste ore, la Protezione civile dunque ha valutato per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, una allerta meteo gialla su quattro regioni del centro nord. Nel dettaglio, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede per domani una allerta gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Marche e Piemonte mentre è stata valutata una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulla Lombardia.

Ecco nel dettaglio il quadro delle criticità previste sull’Italia e tutte le regioni interessate dall'allerta meteo di domani giovedì 20 aprile 2023 elencate nel bollettino delle Criticità meteo-idro della Protezione civile

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per domani 20 aprile

Le previsioni meteo per domani, giovedì 20 aprile, indicano al nord diffuso maltempo con cielo nuvoloso, piogge e temporali su tutte le regioni e fenomeni particolarmente intensi su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nevicate diffuse sulle aree alpine oltre quota 1500 metri. Al centro piogge sparse e temporali attesi nelle ore centrali nell'entroterra e a ridosso delle aree montuose. Al sud infine giornata caratterizzata da alternanza di schiarite e annuvolamenti con possibili piogge in Puglia e nell’Appennino meridionale. Ovunque però i temporali saranno in attenuazione dalla sera.