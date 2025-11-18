Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 novembre: le regioni a rischio

Il maltempo si sposta sempre di più verso sud con la prima ondata di freddo stagionale e la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni del sud per domani mercoledì 19 novembre.

Mentre il nord Italia fa i conti con la prima ondata di freddo stagionale e l'arrivo di una nuova perturbazione, il maltempo si sposta sempre di più verso sud dove assisteremo agli ultimi effetti della perturbazione che ha attraversato il Paese con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il meridione. Per la giornata di domani, mercoledì 19 novembre, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla su cinque regioni del sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore il fronte perturbato di origine atlantica proseguirà lungo il suo percorso spostandosi sempre di più verso sud col suo carico di nubi che saranno responsabili di precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie al mattino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, mercoledì 19 novembre, un’allerta meteo gialla su diversi settori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 19 novembre:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per domani 19 novembre

Le previsioni meteo per domani 19 novembre indicano al nord cielo sereno al mattino ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio con le prime piogge sul nord ovest e nebbia nelle valli. Cielo nuvoloso invece su gran parte delle regioni centrali, con rovesci o temporali dalla sera su coste nord occidentali della Sardegna e Alta Toscana. Al sud infine, al contrario avremo maltempo e piogge sparse al mattino in particolare su Campania, Calabria, Basilicata, Puglia salentina e versante ionico siciliano ma in miglioramento dalla serata.