Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutato una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico, lunedì 17 aprile, in sette regioni al Centro-Sud a di una ondata di maltempo che sta investendo l’Italia.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua imperversare sul centro sud dell’Italia e anche domani lunedì 17 aprile, è allerta meteo gialla in sette regioni della Penisola per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Tutta colpa di una intensa perturbazione giunta sulle nostre regioni sabato e in lento spostamento da ovest verso sud-est. Dopo aver colpito le regioni tirreniche nel corso del weekend, infatti, il maltempo si sposterà ad inizio settimana sempre più verso le regioni adriatiche portando però ancora frequenti piogge e temporali su tutto il meridione e su parte delle regioni centrali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, la Protezione civile dunque ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per lunedì 17 aprile una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Inoltre valutata una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Infine indicato rischio idraulico sulla Calabria.

Il bollettino delle Criticità meteo-idro della Protezione civile indica tutte le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani lunedì 17 aprile 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 17 aprile

Le previsioni meteo per domani lunedì 17 aprile indicano un inizio di settimana all’insegna del maltempo su tutto il Sud e parte del Centro. Rovesci e temporali infatti saranno diffusi in tutte le regioni meridionali, in riduzione solo a fine giornata. Al centro tempo altamente variabile con nubi compatte solo su regioni adriatiche e Lazio meridionale con piogge e locali temporali, più diffusi e intensi nella notte e al mattino sull’Abruzzo. Anche qui però dalla sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni temporaleschi. Al nord nuvolosità diffusa su aree alpine, prealpine e appenniniche con deboli piogge e locali rovesci tra tardo mattino e pomeriggio mentre cielo più asciutto sul resto del nord dove però non mancheranno velature sempre più estese.