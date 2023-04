Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per domani, domenica 16 aprile 2023: dieci le regioni interessate per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Chiara Ammendola

Il maltempo continua a imperversare al Centro-Sud dove da giorni si susseguono fenomeno temporaleschi, associati spesso a grandine e pioggia. Anche il weekend, soprattutto sulle regioni meridionali sarà caratterizzato da forte pioggia, per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, domenica 16 aprile, su alcuni territori.

Nello specifico, su Abruzzo per rischio idraulico e temporali, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria per rischio temporali, mentre Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni interessate come comunicato sul sito ufficiale della Protezione civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto reso dalla Protezione civile, ecco di seguito le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani, domenica 16 aprile 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla) :

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno;

Meteo, le previsioni per domani 16 aprile

Secondo le previsioni meteo degli esperti la giornata di domani, domenica 16 aprile, sarà caratterizzata da maltempo soprattutto sulle regioni meridionali, a causa di un vortice di aria gelida proveniente dalla Norvegia che ha investito l'Italia. Le temperature subiranno un nuovo calo ovunque e le minime potranno raggiungere anche i 5-6 gradi, ben al di sotto della media stagionale.

Il weekend sarà dunque caratterizzato da tempo instabile, con tempo sereno al Nord, con qualche debole precipitazione su pianura padana e Veneto, e piogge al Centro-Sud. Particolarmente colpito il settore adriatico, con fenomeni più intensi che interesseranno anche l'Umbria, ma sfoceranno anche su Lazio e Campania.