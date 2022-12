Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 dicembre: 5 Regioni a rischio Le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre: la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in cinque regioni.

A cura di Redazione Meteo

L’Italia dovrà fare i conti nei prossimi giorni con l'arrivo di correnti umide occidentali che porteranno nuove perturbazioni. Nella giornata di domani, giovedì 15 dicembre, il maltempo sarà protagonista soprattutto nel Centro-Nord portando intensi venti meridionali, piogge anche forti e nevicate sulle Alpi, fino a quote relativamente basse in Piemonte.

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre avremo ancora dell’instabilità soprattutto nelle regioni centrali; tra domenica e l’inizio della prossima settimana si conferma una fase anticiclonica che garantirà condizioni di stabilità, con temperature domenica più vicine alla norma anche al Sud, ma di nuovo in rialzo nei giorni seguenti.

Allerta meteo gialla domani 15 dicembre in 5 Regioni

Alla luce delle previsioni per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla che riguarderà cinque regioni. Vediamo nel dettaglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Previsioni meteo 15 dicembre

Per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, in mattinata previste schiarite al Nord-Est e al Sud, nuvoloso altrove con piogge in Sardegna, coste toscane, Liguria e neve sulle Alpi occidentali; nebbie in pianura su bassa Lombardia ed Emilia. Nel pomeriggio piogge diffuse e a tratti intense in tutto il Centro-Nord; neve dai 300-400 metri in Piemonte e Appennino ligure, tra 500 e 800 metri su Alpi e Prealpi. In serata le precipitazioni più intense insisteranno in Toscana, Emilia e Nord-Est, con neve anche sulle Alpi orientali. Temperature minime ancora sottozero al Nord, massime in rialzo al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; al Sud e Isole punte di 20-23 gradi.