Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 11 novembre: le regioni a rischio Il maltempo si sposta sempre di più a sud e per domani 11 novembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni per temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia completamente l'Italia e si sposta sempre di più a sud dove per domani 11 novembre è allerta meteo gialla su cinque regioni per temporali e rischio idrogeologico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, sabato 11 novembre, una allerta gialla su settori di Calabria, Basilicata, Puglia e Campania e su un piccolo settore di Toscana.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa di una perturbazione che sta attraversando l'Italia e che nelle prossime ore andrà verso il Centro-Sud tirrenico, portando piogge e temporali, a tratti anche intensi, sulle coste tirreniche centro-meridionali. Nel dettaglio, la Protezione civile ha valutato per domani una allerta meteo gialla per temporali su gran parte della Calabria, Basilicata e Salento pugliese. È allerta per rischio idrogeologico nei medesimi settori ma anche in Campania mentre è allerta per rischio idraulico su Bisenzio e Ombrone in Toscana. L'elenco completo di tutte le allerte meteo idro per domani 11 novembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Salento

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale Puglia: Salento Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Salento

Meteo, le previsioni per domani 11 novembre

Le previsioni meteo per domani sabato 11 novembre indicano che il tempo migliora gradualmente al Nord, mentre al sud da venerdì notte avremo precipitazioni intense accompagnate da forte vento e con mari mossi o molto mossi. La perturbazione però nel corso del giorno si allontanerà sempre di più dall'Italia verso est, i Balcani e la Grecia, con progressivo tempo più asciutto.