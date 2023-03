Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 marzo: l’elenco delle regioni a rischio Domani, venerdì 10 marzo, giornata di vento, piogge sparse, e temporali specialmente sulle regioni del versante tirrenico, con allerta meteo gialla della Protezione civile: le regioni a rischio.

Nella giornata di domani, 10 marzo, una veloce perturbazione atlantica porterà una breve fase instabile con piogge e rovesci in molte regioni, soprattutto su quelle tirreniche. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico su alcune zone della Calabria e per rischio temporali sulla Basilicata e sulla Campania, parti dell'Umbria, della Calabria, dell'Abruzzo e del Molise, e per rischio idrogeologico sul Lazio e alcune zone di Umbria, Molise, Abruzzo, Calabria.

Questi territori potrebbero essere colpiti nelle prossime ore da temporali e nubifragi, in alcuni casi anche intensi. Ecco, di seguito, l'elenco completo.

Maltempo, allerta meteo gialla: l'elenco delle region

Come viene specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco i settori interessati dall'avviso di allerta gialla di domani, venerdì 10 marzo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno

Meteo, le previsioni per domani 10 marzo

Domani sarà una giornata nuvolosa con piogge sparse associate anche rovesci o temporali sulle regioni del versante tirrenico e nelle zone interne del Centro-Sud. Al Nord qualche precipitazione al mattino su Alpi (neve oltre 1500-1600 metri), estremo levante ligure, nord ed est della Lombardia, Nord-Est ma con schiarite ampie nel pomeriggio.

Temperature in lieve e generale calo ma sempre oltre le medie stagionali con punte anche vicine ai 20 gradi al Sud e Isole maggiori.