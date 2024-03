Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico mercoledì 13 marzo: le regioni interessate In un contesto di generale miglioramento la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

L'instabilità meteo che ha caratterizzato le ultime giornate cederà presto il passo a una fase di tempo sereno e soleggiato. Già a partire dalla serata di oggi infatti assisteremo a un esaurimento delle precipitazioni, mentre domani gli eventuali fenomeni residui saranno circoscritti alle ore pomeridiane e solo ad alcuni settori del Sud e su porzioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Si profila quindi, quindi, un miglioramento generale del tempo, più evidente a partire da giovedì, grazie ad un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e l’avvio di una fase di maggiore stabilità che dovrebbe accompagnarci almeno fino al fine settimana, ma probabilmente anche oltre.

Un’evoluzione, comunque, che mostra attualmente un po’ di incertezza tra venerdì pomeriggio e sabato, quando non va escluso il transito di una veloce e debole perturbazione atlantica associata ad una breve fase instabile e ad alcune precipitazioni, prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud. Le temperature, nel frattempo, tenderanno a riportarsi velocemente al di sopra della norma, con un clima tipico di metà/fine aprile.

Sebbene si vada verso un netto miglioramento delle condizioni meteo la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta.

Maltempo, allerta meteo gialla mercoledì 13 marzo: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per mercoledì 13 marzo

Domani nelle regioni centro-settentrionali tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo nuvolosità passeggera in transito tra la notte e il mattino, in trasferimento verso le regioni del Sud. Spiccata variabilità sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con alternanza di sole e annuvolamenti. Nel pomeriggio brevi e isolati rovesci in sviluppo nelle zone interne del basso Lazio, su Campania e Calabria, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e superiori alla norma, con valori diffusamente fin verso i 16-18 gradi.