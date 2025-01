video suggerito

Maltempo, allerta meteo per possibili temporali, vento e neve domani sabato 11 gennaio: le regioni a rischio Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su 7 regioni. Attesa pioggia, vento, neve e temperature in calo sulle zone centro-meridionali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il maltempo interesserà nella giornata di domani, sabato 11 gennaio, alcune regioni centro-meridionali con precipitazioni che diventeranno diffuse e che tenderanno al carattere temporalesco. Attesi anche vento e neve sui settori appenninici. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani un bollettino di allerta meteo di media criticità (codice giallo) per rischio temporali, idrogeologico e idraulico su 7 regioni. Saranno infatti toccate Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Lazio e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 11 gennaio, è previsto maltempo in diverse regioni del settore centro-meridionali con precipitazioni diffuse e rischio temporali. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato sul proprio sito ufficiale un bollettino per allerta meteo gialla su sette regioni. Nel dettaglio l'elenco delle regioni interessate.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per il weekend

Domani, sabato 11 gennaio, previsto maltempo sulle regioni centro-meridionali con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse e rischio temporali. Prime nevicate sui settori appenninici. Per domenica 12 gennaio, invece, il maltempo prenderà piede al Sud con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo. Le temperature saranno in calo.

Secondo gli esperti, sabato sarà il primo giorno di temperature più rigide sul nostro Paese. Sabato 11 gennaio infatti, già dal mattino, si percepirà l'incalzare dei venti freddi che sulle regioni del Centro e del Sud si scontreranno con le acque relativamente miti dei nostri mari, innescando la formazione di un vortice ciclonico che porterà pioggia e temporali su gran parte del Meridione, oltre che sulla Sardegna, sull'Abruzzo e sul Molise.

Domenica 12 gennaio, il vortice ciclonico dispenserà ancora maltempo al Sud con piogge, vento forte e neve fino a quote di bassa collina. Sole al Nord e su gran parte del Centro, dove comunque il clima sarà freddo e ventoso. Temperature sotto lo zero fin sulla Valle Padana e nelle aree più interne del Centro.