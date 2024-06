video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico venerdì 14 giugno: monitorato il fiume Adige In Veneto, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, il livello del fiume Adige resta oggetto di attenzione. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 14 giugno, ha disposto l'allerta gialla in Veneto. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Mentre la situazione meteorologica è in lento miglioramento, in Veneto, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, il livello del fiume Adige resta oggetto di attenzione da parte delle autorità. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul suo sito un nuovo avviso per rischio idraulico.

Per la giornata di domani, venerdì 14 giugno, è stata disposta l'allerta gialla nelle seguenti zone del Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio venerdì 14 giugno 2024

"Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che conferma la fase di attenzione per criticità idraulica (allerta gialla) riferita ai bacini Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione", si legge in una nota diffusa dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto.

"La criticità è riferita al permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige. Dalle 8 di domani, venerdì 14 giugno, la criticità idraulica per il tratto a valle di Boara Pisani, considerate le puntuali criticità lungo il corpo arginale, è da considerarsi ‘arancione'. L'avviso vale dalle 14 di oggi alle 14 di sabato 15 giugno. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, sia piovaschi e rovesci in pianura sia temporali sui monti sono da considerarsi in esaurimento entro la serata", si conclude la nota.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 14 giugno

Nella giornata di domani, venerdì 14 giugno, il tempo sarà abbastanza stabile, con più spazi di sereno al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna orientale. Nel resto del Nord invece attesa nuvolosità sparsa, con possibili isolate piogge lungo l’arco alpino e in Liguria. Le temperature saranno invece in contenuto rialzo al Nord-est, al Centro e in Sardegna, in ulteriore calo al Sud e in Sicilia.