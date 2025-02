video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 25 febbraio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 25 febbraio per rischio idrogeologico causato dal maltempo. Nelle prossime ore infatti nuvolosità diffusa da nord a sud con piogge sparse e locali temporali.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna prepotentemente sull’Italia ed è allerta meteo gialla domani 25 febbraio su alcune regioni centrali del Paese. Tutta colpa degli effetti combinati di una perturbazione che si sta allontanando dalla Penisola e di una che invece è in avvicinamento e che insieme porteranno nuvolosità diffuse, piogge e temporali sparsi già nelle prossime ore con fenomeni localmente anche intensi.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valuto per domani, martedì 25 febbraio, una allerta meteo gialle per rischio idrogeologico su diversi settori di Lazio, Toscana, Umbria. Le piogge infatti impatteranno su aree già colpite dal maltempo aumentando il rischio idrogeologico. Tutte le allerte meteo e il bollettino della Protezione civile per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Le previsioni meteo per domani 25 febbraio

Le previsioni meteo del 25 febbraio indicano per domani piogge e rovesci con locali temporali al nord dove avremo anche nevicate sulle Alpi, in particolare tra Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale. Cielo molto nuvoloso e piogge sparse anche al Centro più frequenti sulle regioni tirreniche. Piogge e rovesci infine anche al sud, più diffusi su Campania, Basilicata, nord Calabria e Puglia, dove le precipitazioni si presenteranno anche sotto forma di temporali.