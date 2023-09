Maltempo allerta meteo gialla domani 19 settembre per temporali: le regioni a rischio A causa del maltempo, la Protezione civile ha valutato per domani 19 settembre una nuova allerta meteo gialla per temporali su due regioni del nord.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo, che nelle prossime ore interesserà il nord Italia, farà sentire i suoi effetti sulla Penisola anche nella giornata di domani, 19 settembre, quando avremo una nuova allerta meteo gialla per temporali su due regioni. L’instabilità meteorologica infatti continuerà a essere la protagonista anche martedì con fenomeni temporaleschi, localmente anche violenti, che potrebbero generare situazioni di potenziale criticità meteo o idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Responsabile di questa situazione una nuova perturbazione, spinta da un’ampia area di bassa pressione sull’Oceano atlantico che sposta un notevole flusso di correnti sud-occidentali in risalita verso l’Europa settentrionale. Ad essere interessata è soprattutto l‘Europa centrale ma gli impulsi perturbati lambiscono anche il nord dell’Italia con conseguente maltempo sulle regioni settentrionali, a partire da quelle occidentali. Per questo anche per domani 19 settembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali su settori di Lombardia e Liguria. L'elenco completo di tutte le allerte meteo idro per domani 19 settembre:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milan

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Meteo, le previsioni per domani 19 settembre

Le previsioni meteo indicano per domani 19 settembre molte nubi fin dal mattino con piogge sparse e locali temporali su Lombardia, Veneto, Liguria e nord Toscana. Tempo in miglioramento però nel corso del giorno con ampi rasserenamenti dal pomeriggio, sia al nord che al centro, salvo lievi fenomeni che persisteranno fino a sera a ridosso delle zone alpine. Le piogge però in serata però ritorneranno su Alpi e Prealpi. Tempo asciutto sul resto dell’Italia.