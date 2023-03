Maltempo, allerta meteo gialla domani 15 marzo per vento forte e temporali: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani 15 marzo quando assisteremo a una decisa intensificazione dei venti su tutto il Centro-Sud, in particolar modo sui settori montuosi e costieri, a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a interessare l'Italia con una nuova ondata di piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno gran parte del centro sud. Anche per domani mercoledì 15 marzo è allerta meteo gialla su diverse regioni del sud per rischio temporali ma è allerta su tutto il Centro-Sud per venti di burrasca a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste.

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso per domani 15 marzo un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente in vigore oggi, valutando una allerta meteo gialla su parte di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In particolare l'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Lazio, Sicilia e Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici.

Allerta meteo gialla domani mercoledì 15 marzo su 4 regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile è stato pubblicato il bollettino di criticità. Eco le regioni a rischio per la giornata di domani,

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 15 marzo

Il quadro meteorologico di questi giorni è peggiorato a causa di una saccatura associata ad una vasta area depressionaria che sta transitando sul nostro Paese con precipitazioni che interesseranno gran parte del Centro-Sud. Contestualmente vi è stata una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali che interesseranno in particolar modo i settori montuosi e costieri del centro sud. Avremo dunque molte nubi, piogge, rovesci sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia tirrenica. Qualche pioggia la mattino anche al centro nord ma in miglioramento. I venti però spingeranno una massa d’aria fredda che sarò responsabile di un temporaneo ma sensibile calo termico.