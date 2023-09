Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 settembre per temporali: le regioni a rischio Continua il maltempo sulle regioni del Nord Italia. Per domani, giovedì 14 settembre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico su alcuni territori: l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia settentrionale: anche domani, giovedì 14 settembre, secondo le ultimi previsioni meteo, sono attesi rovesci e temporali su alcune regioni del Centro Nord per le quali la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla.

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per domani per temporali su settori dell'Emilia Romagna e della Lombardia, mentre allerta sempre gialla per rischio idrogeologico è stata dichiarata per Lombardia e Valle d'Aosta.

Maltempo, allerta meteo gialla domani giovedì 14 settembre: le regioni a rischio

Sono in totale 3 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, giovedì 14 settembre. Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine;

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 14 settembre

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 14 settembre, ci saranno nubi con piogge o temporali sparsi, specie nella seconda parte del giorno, complice il passaggio di una perturbazione atlantica. Le temperature continueranno a mantenersi stabili tra i 25 e i 29 gradi. Deboli piogge sparse anche su Lazio,Abruzzo, Umbria, Toscana ed entro sera sulle Marche. Al Sud sarà soleggiato su Calabria e Sicilia, come ha spiegato a Fanpage.it il colonnello Giuliacci. Possibili brevi piovaschi su medio-alta Campania, Molise, alta Puglia e Sardegna.