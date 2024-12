video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 dicembre: le regioni a rischio Ancora piogge sull’Italia dove la perturbazione meteorologica ha fatto innalzare i livelli di allerta meteo idro anche per domani 11 dicembre. Il bollettino della Protezione civile infatti ha valutato per mercoledì una allerta meteo gialla in tre regioni per rischio idraulico e idrogeologico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante ci si avvicini a una fase di lento miglioramento del tempo, la perturbazione meteorologica che ha investito l’Italia nelle scorse ore lascerà ancora qualche rovescio sulla Penisola, facendo innalzare i livelli di allerta meteo idro anche per domani 11 dicembre. Il bollettino della Protezione civile, infatti, ha valutato per mercoledì una allerta meteo gialla in tre regioni per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, una allerta meteo gialla per rischio idraulico sull’Emilia Romagna e una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Basilicata, Campania ed Emilia Romagna. Tutte le allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Le previsioni meteo per domani 11 dicembre

Tempo in miglioramento sull’Italia domani mercoledì 11 dicembre. Per le prossime ore, infatti, le previsioni meteo indicano un’attenuazione di piogge e nevicate che però in alcuni settori insisteranno fino a tardo pomeriggio-sera. Al mattino presto ancora piogge in Romagna così come su coste settentrionali e occidentali della Sardegna, nonché sulle zone costiere di Lazio e regioni adriatiche ma in miglioramento dal pomeriggio. Al sud invece piogge sparse e locali rovesci, anche temporaleschi, fino a sera sulle aree costiere di Campania, Basilicata e Calabria tirreniche.