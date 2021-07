Maltempo, allerta meteo domenica 25 luglio per temporali e venti forti: le regioni a rischio A causa dell’arrivo dal nord Europa di una importante perturbazione di origine atlantica, è rischio maltempo per la giornata di domenica 25 luglio su alcuni settori dell’Italia .Il tempo peggiorerà nettamente sul nord ovest, dove assisteremo a pioggia e temporali anche di forte intensità, mentre al Centro i disagi maggiori arriveranno da venti intensi di burrasca.

A cura di Antonio Palma

È rischio maltempo per la giornata di domenica 25 luglio su alcuni settori dell'Italia. A causa dell'arrivo dal nord Europa di una importante perturbazione, infatti, nelle prossime ore il tempo peggiorerà nettamente sul nord del Paese, dove assisteremo a pioggia e temporali anche di forte intensità, soprattutto al nord ovest, mentre al centro i disagi maggiori arriveranno da venti intensi di burrasca che impatteranno soprattutto sulle coste tirreniche. Per questo, sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa, con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani domenica 25 luglio valutando inoltre una allerta meteo gialla per rischio temporali su diversi settori di Piemonte e Lombardia.

Maltempo su nord ovest e allerta meteo gialla

Tutta colpa di una perturbazione atlantica con centro d’azione posizionato sulla Bretagna che, come spiega l'avviso di allerta meteo, nei prossimi giorni traslerà verso l’Europa continentale, favorendo sulle regioni settentrionali dell’Italia flussi in quota più umidi ed instabili, con direttrice sud-occidentale, che andranno ad interessare prevalentemente le regioni nord-occidentali; contestualmente, nei bassi strati, una ventilazione meridionale più sostenuta interesserà le regioni centrali tirreniche.

Venti di burrasca sulle regioni centrali

Nel dettaglio, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore della giornata di domani, domenica 25 luglio, si prevedono, inoltre, venti forti con rinforzi fino a burrasca su Toscana meridionale e settori costieri del Lazio centro-settentrionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.