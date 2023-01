Maltempo, allerta meteo domani giovedì 26 gennaio: l’elenco delle nove regioni a rischio Ancora maltempo e neve sull’Italia. Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, una allerta meteo gialla in nove regioni italiane.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo non accenna a diminuire ed è allerta meteo anche per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, in nove regioni italiane. Pioggia e temporali interesseranno nelle prossime ore particolarmente le regioni del sud dove una intensa perturbazione si è già insidiata nelle scorse ore mentre nuove correnti artiche saranno responsabili di nevicate intense su Alpi e Appennino centrale.

Allerta meteo gialla per maltempo domani in 9 regioni: l'elenco

Sulla base dei fenomeni meteo previsti, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. L’avviso di allerta meteo prevede inoltre dalle prime ore di domani, giovedì 26 gennaio, nevicate sparse, al di sopra dei 700-900 metri, su Abruzzo e Molise, con quota neve in progressiva diminuzione fino a 500-700 metri, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Nell’area del Mediterraneo infatti persiste una circolazione ciclonica, centrata sul canale di Sardegna, che richiama aria fresca da Nord-Est sulle regioni settentrionali ed aria più umida in risalita dal nord-Africa verso il resto dell’Italia. Precipitazioni a carattere sparso interesseranno nei prossimi giorni il Centro-Sud, con nuove nevicate fino a quote collinari nelle aree interne, specie sui settori appenninici centrali del versante adriatico.

Meteo, le previsioni per domani 26 gennaio

Le previsioni meteo per domani 26 gennaio indicano addensamenti sparsi a ridosso dell'appennino emiliano romagnolo e sul Piemonte sud occidentale con isolate precipitazioni, nevose a quote collinari. Al Centro molte nubi compatte sulle regioni adriatiche con precipitazioni sparse ma soprattutto si prevedono nevicate abbondanti sull'Abruzzo fino a quote intorno agli 800 metri. Al Sud molto nuvoloso su zone interne e settori peninsulari adriatici con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, nuvolosità irregolare sulle restanti aree con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro meridionale e dalla sera sulla Sicilia.