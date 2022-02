Maltempo, allerta meteo domani 22 febbraio per temporali: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 22 febbraio una allerta meteo gialla su tre regioni del sud.

La fase di maltempo che ha colpito l'Italia proseguirà anche nelle prossime ore ed è allerta meteo per domani 22 febbraio su alcune regioni del sud. Sulla base delle previsioni disponibili e d’intesa con le regioni coinvolte, il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo e modificando quello di ieri, e valutando una allerta meteo gialla su tre regioni. Il maltempo, generato da una perturbazione di origine nord-atlantica che sta attraversando la Penisola e si sta muovendo velocemente da nord verso sud est, nelle prossime ore impatterà in particolare sulle regioni meridionali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche evidenziate nel bollettino nazionale di criticità e allerta meteo.

Maltempo, allerta gialla in tre regioni domani

Nel dettaglio, per la giornata di domani martedì 22 febbraio, è allerta meteo gialla su diversi settori di Puglia, Calabria e Sicilia. Il bollettino delle criticità segnala una allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico sui settori tirrenici della Calabria e sulla Sicilia cento settentrionale. Valutata una allerta gialla per rischio temporali invece su Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale della Calabria: e su Sicilia Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sicilia Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sicilia Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Infine è alletta gialla per rischio idrogeologico sui medesimi settori di Calabria e Sicilia e sui settori centro settentrionali della Puglia.

Allerta meteo gialla domani 22 febbraio, le regioni a rischio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Previsioni meteo domani

Domani, martedì 22 febbraio, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione porterà ancora venti intensi al Centro-Sud e Isole e mari agitati, con un generale calo termico specialmente al Centro-Sud. Avremo quindi nuvolosità diffusa e piogge sparse al Sud e Sicilia, con neve sui rilievi oltre gli 800-1000 metri di quota. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni