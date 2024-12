video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 dicembre: le regioni a rischio Maltempo al centro sud per domani giovedì 5 dicembre. Il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Puglia e una allerta gialla per temporali su sei regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l'Italia continuando a insistere con pioggia e rovesci, soprattutto al centro Sud dove per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, è allerta meteo arancione in Puglia e gialla in sei regioni per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. La Penisola infatti sarà ancora sotto gli effetti della perturbazione che in queste ore ha investito il Paese portando un deciso peggioramento del tempo che proseguirà fino nelle prime ore di venerdì.

Maltempo, allerta meteo arancione in Puglia domani

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Puglia, e una allerta gialla per temporali su Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Su queste ultime due regioni è anche allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani 5 dicembre

Le previsioni meteo per domani giovedì 5 dicembre indicano al nord cielo sereno o poco nuvoloso mentre al centro nuvolosità consistente su Marche ed Abruzzo dove avremo rovesci ed isolati temporali che si trasformeranno in nevicate sull'Appennino abruzzese intorno ai 1100 metri. Al sud infine nuvolosità diffusa con rovesci e temporali che interesseranno tutte le regioni e che localmente, specie tra la Puglia salentina, la Calabria ionica e la Sicilia potranno risultare di forte intensità.