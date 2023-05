Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 28 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 28 maggio una allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna e una allerta gialla su un totale di 7 regioni per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di pioggia su buona parte dell'Italia: è quanto emerge dalle previsioni meteo di domani, domenica 28 maggio. Per questo, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione e gialla su alcuni dei territori più colpiti da temporali, anche di forte intensità.

Nello specifico, come annunciato dal Dipartimento sul proprio sito ufficiale, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcune aree dell'Emilia Romagna, dopo giorni in cui l'allerta è sempre stata rossa; mentre è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su Calabria ed Emilia Romagna, su Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise e ancora Calabria per rischio temporali e su Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Toscana per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Allerta meteo arancione, di moderata criticità, è prevista per l'Emilia Romagna, la Regione che ancora è alle prese con l'emergenza alluvione. L'allerta è ancora per rischio idraulico e i settori interessati sono i seguenti: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Allerta meteo gialla 28 maggio su 7 regioni

Sono 7 in totale le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali. Ecco, nello specifico, i territori a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Toscana: Romagna-Toscana.

Le previsioni meteo per domenica 28 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 28 maggio, le temperature saranno ancora in calo al Nord e il tempo sarà ancora instabile con rovesci e temporali tra Alpi, alta Val Padana e Liguria. Sole, invece, al Sud, ad eccezione della Calabria, dove sono in arrivo rovesci nel pomeriggio.