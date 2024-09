video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio Il tempo peggiora su tutta Italia a causa di una nuova perturbazione in arrivo sul Paese che porta pioggia e temporali diffusi da nord a sud. La Protezione Civile ha valutato per domani 23 settembre allerta meteo in undici regioni per rischio temporali.

A cura di Antonio Palma

Dopo un breve tregua, il maltempo torna a colpire l’Italia e per domani, lunedì 23 settembre, è di nuovo allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idraulico su undici regioni, sia al nord che al sud. La Protezione civile infatti ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in conseguenza di un graduale peggioramento del tempo sul nostro Paese, con precipitazioni sparse e temporali attesi in particolare al nord e sulle regioni tirreniche.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani: le regioni a rischio

La nuova settimana infatti inizia con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà in Italia piogge insistenti, a tratti intense, su ampie zone del Paese. In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 23 settembre, una allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla Pianura bolognese e una allerta gialla per temporali su Liguria, Lazio, Umbria e su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, Nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura bolognese

Emilia Romagna: Pianura bolognese ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Meteo, le previsioni per domani 23 settembre

Le previsioni meteo per domani 23 settembre indicano al nord un peggioramento nel corso del giorno a partire dal nord-ovest e in estensione a tutto il settentrione con piogge via via intense soprattutto su Liguria, basso Piemonte, Emilia-Romagna occidentale, Prealpi lombarde e dalla sera tra bassa Lombardia e basso veneto. Al centro molto nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e nelle aree interne di Marche e Abruzzo, con piogge sparse e temporali lungo le coste tirreniche più frequenti dal pomeriggio. Annuvolamenti via via più compatti nel corso del giorno anche al sud con temporali già dalla mattina lungo le coste tirreniche e con fenomeni più intensi sull'area meridionale della Sicilia. Dal pomeriggio le piogge si faranno più diffuse su Campania, Basilicata e Calabria, accompagnate da temporali isolati sulle coste ioniche.