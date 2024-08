video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 19 agosto: le regioni a rischio Proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, la fase di maltempo intenso che sta interessando l'Italia. Nelle prossime ore sono attesi temporali, con grandine e forte vento. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione sull'Emilia Romagna, gialla su 14 regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, la fase di maltempo intenso che sta interessando l'Italia. Nelle prossime ore sono attesi temporali sparsi, in particolare sui settori adriatici.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta arancione sull'Emilia- Romagna e allerta gialla su 14 regioni. Dalle prime ore di lunedì sono infatti attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, su Veneto, Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo e Molise in particolare sui versanti adriatici.

I fenomeni saranno accompagnati da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento e impattando sulle diverse aree del Paese potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per temporali

Come già detto, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per temporali sull'Emilia-Romagna. Di seguito i dettagli del bollettino della Protezione Civile sui settori coinvolti nell'avviso.

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Dipartimento Protezione Civile

Oltre all'allerta arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla ancora su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e buona parte di Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Ecco i dettagli del bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Pianura ferrarese;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura, Logudoro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, il tempo sarà in miglioramento al Nord-Ovest con schiarite nel corso della giornata, più ampie su Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. La nuvolosità variabile e il tempo instabile sarà nel resto del Paese, con rovesci e temporali a tratti intensi, particolarmente insistenti sull’alto Adriatico, più intermittenti nelle altre regioni.

Come già detto, non si escludono grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature minime saranno in calo ovunque, le massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove. I valori saranno tra i 24 e i 30 gradi, con qualche punta leggermente oltre al Sud e in Sicilia.