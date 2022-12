Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 14 dicembre: 7 Regioni a rischio Per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico. Massima attenzione in Calabria, dove l’allerta è arancione.

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, in particolare sui territori Centro Meridionali, dove anche per domani, mercoledì 14 dicembre, la Protezione civile ha diramato avvisa di allerta meteo gialla e arancione per temporali su un totale di 7 regioni.

Attenzione, in particolare, alla Calabria, dove sono attesi fenomeni di una certa intensità, con vento forte e nubifragi: qui l'allerta meteo è arancione.

Allerta gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Calabria Molise, Sicilia e Umbria. In Campania, Lazio, Sardegna e Puglia allerta gialla solo per rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione domani in Calabria, rischio nubifragi

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, sulla Calabria è stato diramato avviso di allerta meteo arancione per i seguenti settori:

Moderata criticità per rischio idraulico (Allerta arancione):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Allerta meteo gialla domani 14 dicembre in 6 Regioni

Per quanto riguarda, invece, le allerte gialle, ecco di seguito le regioni interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Basilicata: Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa.

Previsioni meteo domani

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 14 dicembre, sarà una giornata dal tempo molto nuvoloso, con piogge diffuse soprattutto al Centro e al Sud, con pericolo nubifragi in Calabria e sulle regioni tirreniche. Nella notte il tempo migliorerà un po’ dappertutto e ci saranno piogge residue soltanto nelle Marche.