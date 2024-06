Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 12 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

Dopo un'anteprima d'estate dei giorni scorso una vasta saccatura, con centro d’azione sulla Scandinavia, sta investendo gran parte dell'Europa arrivando fino alle regioni del Nord Italia e determinando condizioni di tempo fortemente instabile, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse zone del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno, piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, in estensione domani su Emilia-Romagna e provincia autonoma di Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e sulla Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per una regione.

Moderata criticità per rischio temporali/ Allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Diffuso anche un bollettino di allerta meteo gialla.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese.

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale.

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale.

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani 12 giugno

Domani, mercoledì 123 giugno, sulle regioni del Centro-Sud, su Emilia meridionale e Romagna tempo prevalentemente soleggiato, malgrado il transito di nuvolosità ad alta quota, localmente e a tratti anche densa; nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Al Nord prosegue la fase instabile, con un cielo generalmente nuvoloso e con alto rischio di precipitazioni, soprattutto tra pomeriggio e sera e a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature massime anche oltre i 35 gradi in Sicilia e Calabria; in lieve calo al Nord con valori in generale inferiori alle medie stagionali e non oltre i 25 gradi.