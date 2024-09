video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 settembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, sabato 21 settembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo: ecco quali sono le regioni maggiormente a rischio.

Dopo aver causato le piogge alluvionali dei giorni scorsi in Emilia Romagna e nelle Marche il ciclone Boris si è allontanato verso i Balcani. Le condizioni meteo sono quindi in graduale e temporaneo miglioramento e il fine settimana sarà caratterizzato da una giornata, quella di sabato, con tempo prevalentemente stabile e soleggiato e una quasi totale assenza di precipitazioni, salvo su alcuni settori del nordest per i quali la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo.

Allerta meteo domani, le regioni a rischio

Per la giornata di domani, Sabato 21 settembre 2024:

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Emilia Romagna : Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

: Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Emilia Romagna : Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia : Bassa pianura orientale

: Pianura modenese, Costa romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola : Bassa pianura orientale Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 21 settembre

Domani, sabato 21 settembre, nuvolosità sparsa con un cielo fino a nuvoloso nell’estremo Nordovest, soprattutto in Piemonte ma senza piogge di rilievo. Nel resto d’Italia, tempo più soleggiato con della nuvolosità variabile. Possibili precipitazioni in Emilia Romagna. Temperature stazionarie al Nord, in lieve crescita al Centro-Sud.