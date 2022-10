Maltempo a Trapani, torrente sfonda gli argini: fiume di fango invade l’autostrada A29 Imperversa il maltempo in Sicilia, in particolare nella provincia di Trapani dove un fiume di acqua e fango ha raggiunto l’Autostrada A29 bloccandola.

A cura di Chiara Ammendola

Continua l'ondata di maltempo che in queste ore ha colpito la Sicilia e in particolare la provincia di Trapani dove si sono abbattuti temporali e piogge intense. Nella notte un fiume in piena di fango e acqua ha raggiunto l'Autostrada A29 rimasta bloccata per ore.

Tante le immagini e i video diffusi in queste ore sui sui social che riprendono il fiume di fango che ha ricoperto il manto autostradale dell'A29 dove il traffico, stando a quanto si apprende, è rimasto paralizzato in tutta la zona. In particolare si sono formate “lunghe code anche sulla A29Dir/A diramazione per Birgi, verso Trapani e anche verso Palermo”. I tecnici dell'Anas hanno raggiunto il posto con diverse squadre che hanno iniziato i lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto autostradale.

A causare l'invasione dell'Autostrada un fiume di acqua e fango formatosi dopo che il torrente Verderame ha rotto gli argini e inondato la carreggiata oltre a raggiungere anche il centro di Salinagrande, almeno “la parte in prossimità del semaforo sulla S.P. 21”. I danni maggiori si registrano nella zona del Belice tra Salemi, Vita e Calatafimi, mentre a Trapani città ci sono disagi in via Ammiraglio Staiti e dorsale Zir.Un fiu