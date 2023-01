Maltempo a Rimini, trovata morta la 69enne scomparsa da 5 giorni: il corpo era sepolto dalla neve La donna di 69 anni scomparsa nella serata di lunedì a Montecopiolo è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio. La donna risultava scomparsa dopo le nevicate che hanno paralizzato Rimini e provincia.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata trovata morta Maria Cristina Ventura, la donna di 69 anni scomparsa da lunedì a Montecopiolo, sull'Appennino Riminese. La donna non era stata trovata in casa dai vigili del fuoco dopo le nevicate dei giorni scorsi: in seguito all'allarme lanciato da alcuni vicini di casa e dal figlio, che non riusciva a rintracciare telefonicamente la madre anche a causa dell'interruzione della rete elettrica dovuta al maltempo, si sono attivate le operazioni di ricerca.

Il corpo è stato trovato nel pomeriggio da una squadra della Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe scivolata in una zona impervia abbastanza lontana dalla sua abitazione e forse, non riuscendo a muoversi o a chiedere aiuto è deceduta a causa del freddo.

A trovare il corpo senza vita sono stati sei militari e due cani delle Stazioni di Abetone, Antrodoco e Roccaraso. Le operazioni di ricerca, attive da giorni, sono state coordinate dalla Prefettura di Rimini con l'impiego di unità dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Al momento non è ancora chiaro se si riuscirà a recuperare la salma già in serata. La donna era una psicologa in pensione che da poco viveva a Montecopiolo dove accudiva i suoi animali: la donna aveva infatti alcuni cani, gatti, cavalli e qualche asino.

Il figlio, invece, vive e lavora fuori dalla provincia. Le ricerche sono iniziate già nella giornata di lunedì per poi proseguire nel corso del martedì fino a oggi, venerdì 27 gennaio. A rendere più difficile le operazioni, le forti nevicate che hanno bloccato le strade e impedito ai soccorritori di comunicare con i cittadini isolati nelle loro abitazioni. Nonostante l'impegno dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e della Protezione Civile, per giorni non si sono avute notizie della donna fino al ritrovamento nelle scorse ore.