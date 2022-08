Maltempo, a Piombino ruota panoramica finisce in una tempesta: volano via le cabine A Piombino il maltempo ha travolto una ruota panoramica lesionando alcune cabine, come mostrano i video amatoriali pubblicati da alcuni cittadini sui social.

A cura di Ilaria Costabile

A causa del maltempo che in queste ore ha colpito il centro Italia a Piombino, in Toscana, stava per essere sfiorata una vera e propria tragedia.

Le immagini che compaiono sui social (e che trovata in questa pagina) sono davvero agghiaccianti: un forte vento, seguito dal temporale, ha procurato alcuni danni nella città, come evidenziato dal Comune che ha segnalato anche la lesione di alcune cabine della ruota panoramica presente in una delle piazze principali.

Nel video, pubblicato sui social, si vede la giostra girare ad una velocità impressionante a causa dell'improvviso fenomeno atmosferico.

Sono immagini amatoriali che, però, descrivono chiaramente le conseguenze del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto in Toscana. Come riportato anche in una nota del comune di Piombino, la città è stata travolta da quella che pare essere una tromba d'aria piuttosto potente.

Fortunatamente non sono stati riscontrati feriti, sebbene vi siano stati danni ad oggetti, come la ruota panoramica situata in Piazza Bovio, le cui cabine sono state lesionate dalla potenza della tempesta, come documentano le foto dei cittadini pubblicate sui social.

Foto da Facebook

In città, poi, sono caduti alcuni alberi, altri si sono spezzati e delle auto sono state travolte dalla caduta dei rami, come si legge anche nel comunicato diffuso dal Comune, che fornisce anche indicazioni in merito alle fognature della città che sono state riempite dall'acqua, che ne ha impedito il giusto funzionamento.

Il Comune, sostenuto dall'aiuto di Sei Toscana, si sta attivando per liberare i tombini di scarico dai detriti che al momento li ostruiscono, per far riprendere il corretto funzionamento delle fogne.

Intanto la viabilità delle strade è stata riattivata e gli addetti alla rimozione dei detriti naturali stanno lavorando attivamente alla rimozione di rami e tutto ciò che si trovano per le strade di Piombino.