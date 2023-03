Malore prima della messa, fedeli lo salvano ma don Alfredo muore in ospedale Tutta la comunità vicentina ha pregato e sperato fino al’ultimo che potesse farcela ma purtroppo gli sforzi di tutti però non sono bastati e Don Alfredo Grossi è morto all’Ospedale Civile di Vicenza dove era ricoverato.

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta Don Alfredo Grossi, il parroco di Val Liona, nel Vicentino, che era stato colpito da un improvviso malore prima della messa lo scorso febbraio e salvato in extremis dai suoi parrocchiani. Il prete 61enne è morto prematuramente venerdì scorso all’Ospedale Civile di Vicenza dove era ricoverato da quel terribile momento di venti giorni fa. Nonostante le cure e le terapie messe in atto dai medici, il parroco non si è mai più ripreso da quel malore.

Era il 13 febbraio scorso quando i parrocchiani diedero l'allarme non venendolo arrivare in chiesa per una massa già programmata. Il prete doveva presentarsi per una funzione religiosa prevista alle 19 nella parrocchia di San Martino, nella frazione di Villa del Ferro ma i minuti passavano e non era rintracciabile nemmeno al telefono, così i fedeli avevano deciso di provare al suo alloggio ma senza esito. A questo punto avevano allertato i numeri di emergenza, un intervento che si era rivelato decisivo per salvarlo.

Sul posto erano accorsi i vigili del fuoco che avevano dovuto forzare l'ingresso per lasciare entrare i sanitari del 118. La porta dell'alloggio del parroco infatti era chiusa dall'interno e non era possibile aprirla. Il parroco 61enne era riverso a terra esanime nel bagno del suo alloggio. Immediatamente soccorso dal medico e trasportato d'urgenza all'ospedale di Vicenza, il prete era stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto neurologico. Gli esami avevano confermato un attacco ischemico nella parte sinistra del corpo.

Tutta la comunità vicentina ha pregato e sperato fino al'ultimo che potesse farcela ma purtroppo gli sforzi di tutti però non sono bastati e Don Alfredo Grossi è morto venerdì scorso. Nato a Vicenza nel 1961, e ordinato sacerdote a Vicenza nel 1988, don Alfredo era stato parroco in diverse parrocchie fino ad approdare nel 2017 dell’Unità pastorale Val Liona.

Veglie di preghiera si terranno martedì 7 marzo alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Grancona e alle ore 20.30 in quella di Saline. I funerali avranno luogo mercoledì 8 marzo alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Villa del Ferro, preceduta alle ore 14.30 da un momento di preghiera e di testimonianza. La tumulazione avverrà nel cimitero maggiore di Vicenza.