Malore improvviso, Lorenzo muore a 18 anni nel giro di poche ore: disposta l’autopsia Lorenzo Squillace è morto ad appena 18 anni dopo essersi sentito improvvisamente male in casa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Disposta l’autopsia. “Sarai un grande bagnino anche da lassù”.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a San Benedetto che piange la morte di Lorenzo Squillace. Il ragazzo è deceduto a soli 18 anni per un malore improvviso sul quale saranno i risultati dell'autopsia a fare chiarezza.

Il giovane, che nel corso della stagione estiva aveva lavorato come bagnino in Riviera delle Palme dove viveva, sulle spiagge di San Benedetto e Grottammare, si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato scorsi mentre era in casa. La situazione è subito sembrata preoccupante e sono stati chiamati i soccorsi.

Una volta in pronto Soccorso, a San Benedetto, la centrale operativa del 118 ha cercato di far intervenire l’eliambulanza ma il diciottenne non riusciva a stabilizzarsi ed è stato impossibile farlo arrivare fino all’ospedale regionale. Purtroppo le sue condizioni sono andate peggiorando e poche ore dopo essere arrivato in ospedale è deceduto.

È stata predisposta un’autopsia sul corpo del ragazzo per stabilire le esatte cause della morte. L'ipotesi, al momento, parrebbe essere quella di una setticemia. Ma il condizionale è d'obbligo.

"È stato bello avere un lifeguard come te nella nostra squadra", è il messaggio lasciato a Lorenzo dai bagnini della Società Nazionale di Salvamento Riviera delle Palme, tra i tanti condivisi anche sui social network dai suoi amici e conoscienti. "La tua educazione , gentilezza, disponibilità – si legge ancora – e il grande impegno dimostrato nel tuo lavoro rimarranno sempre un bellissimo ricordo ed un esempio per tutti. Veglia dal cielo sulla tua famiglia , sarai un grande lifeguard anche da lassù".