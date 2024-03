Malore e schianto con lo scooter in strada, una passante gli pratica massaggio cardiaco e lo salva L’episodio tra il centro di Lipari e la frazione di Canneto. Il ragazzo ha sbandato all’altezza di una curva ed è andato a sbattere contro un palo. La donna si è prontamente fermata per prestare soccorso con un massaggio cardiaco che si è rivelato fondamentale prima dell’arrivo del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

L’intervento tempestivo e provvidenziale di una passante in strada ha contribuito a salvare la vita a un giovane nelle scorse ore a Lipari. Il ragazzo, coinvolto in un brutto incidente in scooter tra le strade dell’isola delle Eolie, infatti, fortunatamente ha trovato sul suo cammino una donna che si è prontamente fermata per prestate i soccorsi, praticandogli un massaggio cardiaco immediato che si è rivelato fondamentale per la sua salvezza.

L’episodio, ricostruito da NotiziarioEolie, è avvenuto oggi, lunedì 18 marzo, lungo la centrale strada di Bagnamare, tra il centro di Lipari e la frazione di Canneto. Il giovane in scooter, residente proprio a Canneto, pare provenisse dalla frazione quando ha improvvisamente sbandato all’altezza di una curva ed è andato a sbattere contro un palo a bordo strada, schiantandosi poi a terra esanime.

La scena davanti agli occhi di una passante che seguiva a breve distanza il ragazzo in strada con un altro motorino. La donna si è prontamente fermata per prestare soccorso e chiedere assistenza medica ma nel frattempo ha praticato le prime manovre rianimatorie con un massaggio cardiaco vitale. Alla base dell’incidente, infatti, pare ci sia stato un malore improvviso scaturito da una patologia di cui soffre il ragazzo.

Poco dopo sul posto è accorso sul posto anche vigile urbano, che ha aiutato la donna, e infine l'ambulanza del 118 il cui personale medico ha proseguito le manovre rianimatorie prima di trasportare via il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Civile dell’isola. Il ragazzo, che ha riportato anche un trauma nella caduta dallo scooter, è stato trasferito successivamente con l'elisoccorso all’ospedale di Messina per le cure necessarie.

Per consentire i soccorsi medici al ragazzo, la strada è stata chiusa al traffico per l’intera durata dell’intervento medico del 118.