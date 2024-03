Madre, padre e figlio morti nell’incendio a Sottomarina: l’altro figlio li cercava fuori casa Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio 27enne Davide erano rincasati da poco dopo il lavoro quando l’incendio li ha uccisi. L’altro figlio, alla vista dei soccorsi davanti all’abitazione, avrebbe cercato i genitori fuori dalla casa in fiamme pensando si fossero salvati, poi la tragica scoperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Erano da poco rincasati dal lavoro Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio 27enne Davide, le tre vittime dell’incendio in casa a Sottomarina di Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. A Raccontarlo un amico di famiglia e collega dell’altro figlio della coppia che ha perso la vita, unico scampato alla tragedia perché abita in una casa a una decina di metri di distanza. La famiglia “gestiva una pizzeria nel campeggio gestito dall’altro fratello e sabato sera erano rincasati dopo la chiusura del locale, intorno alle 23.30” ha raccontato l’amico a Pomeriggio Cinque, aggiungendo: “Dopo un’oretta è rincasato anche l’altro figlio che ha fatto la tragica scoperta”.

Il giovane, alla vista dei soccorsi davanti all’abitazione, avrebbe cercato i genitori fuori dalla casa in fiamme pensando si fossero salvati. “È successo dopo un’oretta dal loro rientro in casa. Rincasando circa un’ora dopo, l’altro figlio ha visto il fuoco ed è accorso. Cercava le facce dei genitori tra i presenti fuori casa ma quando i pompieri gli hanno detto che loro ancora non erano entrati nell’abitazione, ha capito la tragedia” ha raccontato l’amico di famiglia, aggiungendo: “È tremendo che poi abbia dovuto fare anche l’identificazione dei genitori del fratello”.

“Dalla finestra uscivano le fiamme, abbiamo preso l’estintore ma le fiamme erano alte, poi abbiamo provato a spaccare la porta di ingresso ma il fuoco impediva l’ingresso” ha rivelato invece uno dei primi soccorritori che ha un locale proprio accanto alla casa incendiata. Con altri ragazzi hanno provato a entrare in vari modi, arrampicandosi su per i balconi, ma purtroppo senza successo.

L’uomo ha confermato il racconto degli altri testimoni che parlavano della mano di una donna che chiedeva aiuto dal secondo piano, probabilmente la signora Luisella Veronese. Hanno tentato di raggiungerla ma il fumo e le fiamme ha impedito ogni soccorso. Solo una volta spente le fiamme, i pompieri sono potuti entrare dentro, ma solo con gli autorespiratori, scoprendo i corpi senza vita di padre, madre e figlio. Le vittime sono state trovate due a letto e una nel bagno della casa dove forse aveva cercato di fuggire.