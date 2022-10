Macerata, si sgancia improvvisamente il rimorchio: 27enne muore schiacciato dal trattore Fancesco Del Bianco, imprenditore agricolo di Corridonia, in provincia di Macerata, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

A cura di Davide Falcioni

L'incidente si è verificato in via Madonna Concezione, a Monte San Giusto. Stando a quanto accertato il 27enne stava guidando un trattore con un cassone che trasportava un altro mezzo. Per cause non ancora accertate, il rimorchio si sarebbe staccato per poi ribaltarsi e il mezzo agricolo avrebbe schiacciato il conducente.

L’allarme è stato lanciato dai familiari del giovane, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita: il 27enne è deceduto sul colpo. Su luogo dell’accaduto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e personale dello Spsal.

Nel 2021 166 morti in incidenti con trattori

Il settore agricolo è quello in cui si verifica ogni anno il numero più alto di incidenti. Dal 2010 al 2021 l'Osservatorio Asaps ‘Morti Verdi' ha registrato 4.555 incidenti gravi che hanno coinvolto trattori agricoli, con 2.050 morti e 3.067 feriti.

Lo scorso anno, in particolare, l'associazione sostenitori Polstrada ha contato 357 incidenti, in calo del 15,4% rispetto al 2020 quando furono 422 (307 nel 2019), con 166 morti, in aumento del 2,5% rispetto alle 162 vittime dell'anno prima (146 nel 2019, 159 nel 2018, 178 nel 2017), e 246 feriti, 66 in meno (-21,1%) rispetto ai 312 del 2020. L'Osservatorio conteggia anche gli incidenti con trattori agricoli che avvengono sulle strade, che nel 2021 sono stati 119 (33,3%), mentre quelli in campi, boschi, frutteti sono stati 238 (66,7%).

Dei 166 decessi del 2021 in 108 casi il conducente del mezzo aveva oltre 65 anni (30,2%, erano il 36,7% nel 2020). Sempre lo scorso anno si sono contate 138 vittime fra i conducenti dei trattori (83,1%), sono stati invece 24 i terzi coinvolti a terra oppure conducenti o occupanti di altri veicoli (14,4%) e quattro le vittime trasportate sul trattore (2,4%). Sono state 19 le donne coinvolte (21 nel 2020), 12 gli stranieri, come l'anno precedente; anche un bambino è morto e 4 sono rimasti feriti, in diminuzione rispetto al 2020 quando le piccole vittime furono 4 e i feriti 9.

Al primo posto per numero di eventi Piemonte ed Emilia-Romagna, con 36 incidenti, poi Campania (33), Lombardia (31) e Toscana (30). "Vanno ricercati i motivi di questo tragico risultato, che pesa enormemente sulla nostra agricoltura – commenta il presidente Asaps, Giordano Biserni – e vanno accelerate le previste misure di protezione per abbassare ancora questo trend, con strumenti di sicurezza attivabili e utilizzati sui mezzi stessi, oltre ad una sempre più necessaria formazione dei conducenti".