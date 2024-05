Macerata, estorsione a due sorelle: “Ci sono vostre foto hard in Rete”, arrestato un carabiniere

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un carabiniere è stato arrestato per estorsione nei confronti di due sorelle nella provincia di Macerata. La vicenda è avvenuta in un paesino marchigiano, dove abitano le due vittime, entrambe di circa trent'anni.

Stando a quanto ricostruito, come riportato anche dal Resto del Carlino, il militare dell'Arma, che lavora nel Fermano, ha contattato le donne, una per volta dicendo a entrambe di non parlare con nessuno: avrebbe dunque detto che circolavano sui social immagini compromettenti delle due giovani e che pagando duemila euro sarebbe riuscito ad eliminare completamente dalla Rete.

Le due sorelle, chiaramente basite, avrebbero assicurato di non aver mai scattate foto nude, né tantomeno avrebbero inviato qualcosa di simile a terzi. A quel punto, il carabiniere per convincerle ha mandato delle immagini ‘hot'. Ma alle ragazze è bastato poco per capire che si trattava di meri fotomontaggi.

Il militare ha però ribattuto che quelle loro foto erano comunque riconoscibilissime, per questo ha consigliato alle due sorelle di intervenire quanto prima per destinarle all'oblio, aggiungendo anche dei commenti poco edificanti sulle giovani donne.

Di fronte all'insistenza dell'uomo che chiedeva 2mila per quel ‘servizio', le malcapitate hanno deciso di rivolgersi alla polizia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti della Squadra mobile di Macerata hanno organizzato la trappola. Una delle sorelle ha organizzato l'appuntamento col carabiniere e al momento della consegna dei soldi, le forze dell'ordine l'hanno arrestato.

L'accusa è quella di estorsione. Ora le indagini sul suo cellulare e sul suo computer mirano a capire i dettagli della vicenda e le responsabilità del militare.