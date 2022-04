L’uomo investito da un treno ad Alba Adriatica è Michael Merlini, il 25enne scomparso a Pasqua L’uomo investito da un treno alla stazione di Alba Adriatica nella notte tra il 17 e il 18 aprile è Michael Merlini, il 25enne scomparso nel giorno di Pasqua. La madre ha riconosciuto il cadavere nella giornata di oggi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le ricerche di Michael Merlini sono purtroppo finite nel peggiore dei modi: il 25enne di Martinsicuro che era scomparso da Alba Adriatica nel giorno di Pasqua è morto lungo la linea ferroviaria adriatica. Il ragazzo è stato investito da un treno, secondo le prime notizie fornite intorno alle 2 della notte tra il 17 e il 18 aprile. Il corpo del 25enne è stato riconosciuto dalla madre nella mattinata di oggi 19 aprile. Al momento della scomparsa, la famiglia ha riferito alle autorità che Michael aveva in programma di restare ad Alba Adriatica fino a sera. Del caso si era occupata l'associazione Penelope Abruzzo, che aveva chiesto massima condivisione delle immagini del 25enne.

La famiglia del giovane, che vive a Martinsicuro, era convinta che il 25enne sarebbe rimasto ad Alba Adriatica fino a sera. Al momento della denuncia di scomparsa, il corpo della persona investita da un treno ad Alba Adriatica non aveva ancora un volto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto né perché il 25enne si trovasse alla stazione. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire cosa possa essere avvenuto. Il 25enne aveva detto ai genitori che sarebbe rimasto ad Alba Adriatica fino a sera.

Quando la famiglia non lo ha visto rientrare e non ha avuto sue notizie, ha lanciato l'allarme. A quel punto sono iniziate le ricerche a tappeto. Il timore che l'uomo investito potesse essere in realtà il 25enne scomparso è stato purtroppo confermato. La famiglia si è molto spesa sui social per diffondere le immagini del giovane scomparso. Ha collaborato anche l'associazione Penelope Abruzzo, che ha diffuso gli estremi per fornire informazioni su Michael Merlini. Le dinamiche dell'incidente alla stazione di Alba Adriatica non sono ancora state definite. Solo le indagini potranno fornire i dettagli utili a chiarire la vicenda.