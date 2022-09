Ludovica, prima studentessa cieca ad accedere alla Normale di Pisa: “Forza che supera ogni barriera” La storia di Ludovica Amato, che a 19 anni è la prima studentessa non vedente ad essere ammessa alla Scuola Normale di Pisa: “Non mollate mai”. Il presidente della Toscana, Giani: “Esempio di forza e determinazione che supera ogni barriera”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

A soli 19 anni Ludovica Amato può considerarsi una ragazza da record.

È infatti la prima studentessa non vedente ad accedere alla famosa Scuola Normale di Pisa, tra le più prestigiose università italiane. Un traguardo importante, che è stato anche applaudito sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Complimenti a Ludovica Amato, prima studentessa non vedente ad accedere alla Scuola Superiore Normale di Pisa, esempio di forza e determinazione che supera ogni barriera", ha scritto il governatore.

Amante della lingua latina e greca, originaria di Pisa e cieca sin dalla nascita, si è diplomata lo scorso giugno al liceo classico Galilei. Poi, pochi giorni fa la notizia di essere stata ammessa alla Normale.

"Ho lavorato sodo fin dai primi anni del liceo per raggiungere questo traguardo. Non si è trattato di un sacrificio perché quando c’è la passione è solo un piacere. Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere e tutt’ora faccio fatica a realizzare che siederò proprio in quelle aule", ha raccontato Ludovica in una lunga intervista al quotidiano La Nazione.

La ragazza ha anche lanciato un appello ai suoi coetanei. "Non mollate mai. Anche quando tutto sembra segnato, ognuno di noi può trovare dentro di sé la forza per cambiare le cose e realizzare i propri desideri e aspirazioni". Non solo.

La ragazza ha anche chiesto maggiore attenzione per chi si trova nella sua condizione. "Mi appello al senso civico dei cittadini perché un marciapiede occupato da uno scooter o un monopattino elettrico abbandonato sul posto auto riservato a persone disabili sono ostacoli per chi ogni giorno esce di casa e vorrebbe muoversi senza problemi", ha concluso.