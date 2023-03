Lucca, un uomo e una donna trovati morti in casa: i parenti lanciano l’allarme Un uomo e una donna sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione a Lucca, in località Piaggione. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione in località Piaggione, nel comune di Lucca. A dare l'allarme, un parente delle due persone trovate senza vita. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i Carabinieri che stanno effettuando tutte le verifiche del caso.

Secondo quanto reso noto da fonti investigative a Fanpage.it, si tratterebbe di una coppia di coniugi di circa 60 anni. Nell'abitazione non vi sarebbero segni di effrazione, né tracce evidenti di violenza sui cadaveri. Si indaga sulle dinamiche del decesso, anche se per il momento sembrerebbe esclusa la fuga di gas. Il medico legale è attualmente impegnato ad effettuare tutti i rilievi del caso sui cadaveri.

Tutte le ipotesi investigative restano per ora aperte. Gli inquirenti non escludono un gesto estremo compiuto dalla coppia. L'area è stata delimitata dalle forze dell'ordine ed è stato inibito l'accesso a terzi.

In aggiornamento