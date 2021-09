Lucca, infermiera muore investita da una collega nel parcheggio dell’ospedale Drammatico incidente nel parcheggio dell’ospedale San Luca di Lucca: un’infermiera che stava iniziare il suo turno di lavoro nel reparto di Medicina è stata investita da una collega durante una manovra con l’auto ed è morta.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente nel parcheggio dell'ospedale San Luca di Lucca: un'infermiera che stava iniziare il suo turno di lavoro nel reparto di Medicina è stata investita da una collega durante una manovra con l'auto ed è morta. È successo di prima mattina all'interno del parcheggio dove trovano posto le auto dei dipendenti della struttura sanitaria.

La tragedia sarebbe avvenuta in un attimo: la collega avrebbe fatto una manovra non vedendo la donna, travolgendola e facendole sbattere violentemente la testa sull'asfalto. Immediato l'allarme. Per l'infermiera la situazione si è rivelata subito disperata, per questi è stata trasportata immediatamente al pronto soccorso in codice rosso, poi nel reparto di rianimazione dove è morta in mattinata. Profondo sconcerto negli ambienti ospedalieri per questa morte assurda.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente, sulla quale i carabinieri di San Concordio hanno aperto un'inchiesta; non si esclude che la donna possa aver avuto un malore prima dell'urto con la vettura, che sarebbe avvenuto comunque a velocità moderata. La vittima aveva 56 anni, mentre la persona che l'ha investita è un'operatrice sanitaria di sessant'anni della provincia di Pisa. Il parcheggio dell'ospedale San Luca è da anni al centro di polemiche perché scarsamente illuminato ed insufficiente per le tante persone che ogni giorno si recano all'ospedale per lavorare.