Pauroso incidente e tragedia sfiorata nelle scorse ore in Garfagnana, in Toscana, dove una bambina di soli 3 anni si è salvata miracolosamente dopo essere caduta da una finestra della propria abitazione al secondo piano facendo un volo nel vuoto di diversi metri. L'episodio nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, a Fabbriche di Vergemoli, piccolo comune sparso in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, erano circa le 10 quando la piccola è sfuggita al controllo dei genitori precipitando da una finestra al secondo piano di una casa colonica dove abita. La bambina è precipitata per circa quattro metri finendo poi sul terrazzo del piano di sotto rimanendo seriamente ferita

Un incidente spaventoso che però avrebbe potuto avere conseguenze ancora maggiori e forse tragiche se l'impatto sul terrazzo al piano di sotto fosse stato diretto. Fondamentali per attutirete il colpo infatti sarebbero stati alcuni fili per stendere i panni che avrebbero rallentato decisamente la velocità di caduta. La piccola, figlia di una coppia di rifugiati, è rimasta comunque ferita anche se in maniera non grave. Dopo l'allarme lanciato dai parenti e, vista la zona e la gravità dei fatti, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto subito l'elicottero di soccorso Pegaso.

Dopo averla stabilizzata, i sanitari hanno provveduto poi al suo trasporto con lo stesso elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la piccola è stata ricoverata. Dai primi accertamenti medici però sarebbero escluse gravi conseguenze e comunque non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma facciale a contusioni agli arti superiori e inferiori. Da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente ma dalle prime informazioni pare che la bimba abbia aperto la finestra mentre la madre dormiva.