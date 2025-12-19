Lotto di ciccioli richiamato dal commercio per presenza di Listeria: l’avviso del Ministero della salute

Il ritiro dal commercio dei ciccioli è stato disposto a causa della presenza di Listeria monocytogenes rilevata durante un controllo a campione sul prodotto: Lotto e marchio interessati.

Un lotto di ciccioli venduto sottovuoto è stato richiamato dal commercio per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Lo rende noto il Ministero della Salute attraverso il proprio portale web dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il richiamo del prodotto da negozi alimentari e supermercati riguarda in particolare un lotto di ciccioli venduti a marchio Serafini in tranci preconfezionati da 400 o 500 grammi ciascuno. L'alimento è prodotto e confezionato dalla ditta "Industria casearia Serafini Roberto & c. srl – Ettore Serafini" nel proprio stabilimento di Piacenza.

Il lotto interessato dal richiamo è quello che indica il numero 07/2025, che si riferisce al mese e all'anno di produzione, con data di scadenza invece fissata al 31 marzo 2026. Come indica l'avviso di richiamo, disposto dallo stesso produttore in via precauzionale e datato 18 dicembre 2025, il ritiro dal commercio dei ciccioli è stato disposto a causa della presenza di Listeria monocytogenes rilevata durante un controllo a campione sul prodotto.

Come avviene sempre in questi casi, le confezioni dell'alimento ancora invenduto sono state già prontamente ritirate dal commercio. Per i consumatori che avessero già acquistato i ciccioli con il lotto sopra indicato, l'avvertimento è quello di non consumare il prodotto ma di riconsegnarlo al punto vendita d'acquisto oppure smaltirlo.

L’avviso di richiamo

Salame richiamo per rischio microbiologico

Nei giorni scorsi il Ministero della Salute aveva annunciato anche il richiamo precauzionale di un lotto di salame, sempre a causa di rischio microbiologico per i consumatori. Il prodotto interessato è il salame della Società Agricola Ortenzi Carlo con numero di Lotto 08/09/25 che fa riferimento alla data di produzione del salame nello stabilimento della ditta a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo. Anche in questo caso un avvertimento di non consumare il prodotto e di consegnarlo Presso il punto vendita.