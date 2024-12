video suggerito

Lotteria Italia 2024-25, come verificare i premi giornalieri e quanto si vince: i biglietti vincenti Come funziona l'estrazione dei biglietti giornaliera della Lotteria Italia 2024, abbinata alla trasmissione tv "Affari Tuoi", condotta quest'anno da Stefano De Martino, su Rai 1, a partire dalla puntata del 6 ottobre 2024: come registrarsi e come consultare l'elenco aggiornato dei vincitori.

Con il biglietto di Lotteria Italia 2024 fino al 16 dicembre è possibile partecipare all'estrazione dei premi giornalieri, comunicati durante l'edizione giornaliera della trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia 2024 "Affari Tuoi", condotta quest'anno da Stefano De Martino, su Rai 1, a partire dalla puntata del 6 ottobre 2024.

Chi ha registrato prima del 16 dicembre il proprio biglietto, potrà ancora partecipare all’estrazione di uno dei premi giornalieri comunicati durante "Affari Tuoi": dal 6 ottobre 2024 al 20 dicembre 2024 il premio giornaliero è di 10mila euro, mentre dal 22 al 27 dicembre 2024 il premio giornaliero è di 20mila euro. Se non si è registrato il biglietto, si può partecipare in ogni caso all’estrazione di uno dei premi attribuiti durante l’estrazione finale del 6 Gennaio 2025.

Come verificare i premi giornalieri sul sito di Lotteria Italia

I biglietti vincenti i premi giornalieri saranno sempre disponibili sul sito ufficiale della Lotteria Italia, su App My Lotteries.e sul sito https://www.adm.gov.it/. Sul sito ufficiale dal 7 ottobre è presente lo strumento di controllo delle vincite di Lotteria Italia ("Verifica Vincite"): basta inserire serie e numero del proprio biglietto per vedere se si è vinto uno dei premi giornalieri o relativi all’estrazione finale del 06 gennaio 2025. Sulla App basta inserire serie e numero del biglietto che è stato registrato per partecipare all’estrazione dei premi.

Quanto si vince e come funziona l'estrazione dei premi giornalieri

Per partecipare all'estrazione bisogna registrare il biglietto della Lotteria Italia. Il che consente al giocatore che l'ha acquistato di poter accedere non solo all’estrazione finale del 6 Gennaio, ma anche a quelle dei premi giornalieri. Senza aver registrato il biglietto è impossibile accedere ai premi giornalieri di Lotteria Italia .

Per poter registrare il biglietto, a prescindere dal canale prescelto, è necessario conoscere il codice di 10 cifre presente sul biglietto che va scoperto grattando l'apposita area presente sul tagliando cartaceo e che si trova sotto la scritta “Codice Premi Giornalieri; sul biglietto online verrà visualizzato all'acquisto, senza necessità di grattare per scoprirlo.

L'elenco dei biglietti vincenti per i premi giornalieri

I biglietti vincenti i premi giornalieri saranno sempre disponibili sul sito ufficiale della Lotteria Italia, su App My Lotteries.e sul sito https://www.adm.gov.it/. Qui è possibili verificare l'elenco dei biglietti vincenti. I premi giornalieri saranno comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia 2024 "Affari Tuoi", a partire dalla puntata del 06 ottobre 2024.