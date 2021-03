Avverrà domani, giovedì 11 marzo, la pubblicazione dei primi codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Secondo quanto annunciato dall'account Facebook ufficiale della Lotteria domani alle ore 13, sull’account Twitter dell’Agenzia Dogane e Monopoli, verranno pubblicati i codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. L'account ufficiale dove poter controllare i codici vincenti è twitter.com/admgov. "Durante il giorno – continua il post – saranno inoltre pubblicate tutte le info riguardanti l’estrazione".

Lotteria degli Scontrini: iscritti 4 milioni di persone

Alla Lotteria degli Scontrini sono scritti 4 milioni di persone e partecipano 542 milioni di biglietti virtuali. La prima estrazione mensile è prevista per domani giovedì 11 marzo, la prima settimanale giovedì 10 giugno: si può partecipare alle estrazioni per tutti gli scontrini emessi per acquisti da almeno un euro, ma solamente se pagati attraverso strumenti elettronici e comunicando il proprio codice lotteria. L'esercente, quindi, deve inserire questi dati per validare il pagamento ai fini della partecipazione alle estrazioni.

Lotteria degli Scontrini: le estrazioni settimanali, mensili e annuali

Una volta che la lotteria sarà entrata a regime ci saranno 15 premi settimanali da 25mila euro per chi compra, abbinati ad altrettanti premi da 5mila euro per l’esercente da cui è stato effettuato l’acquisto. I premi mensili, invece, sono 10 da 100mila euro per chi compra e 10 da 20mila per gli esercenti. La prima estrazione annuale sarà nel 2022: la data non è stata ancora stabilita. Si tratterà di un unico premio: da 5 milioni per l’acquirente e da un milione per il commerciante. Anche in questo caso vince lo stesso biglietto per acquirente ed esercente. La prima estrazione annuale varrà per gli acquisti effettuati dal primo febbraio al 31 dicembre 2021 e avverrà nel 2022. La prima estrazione mensile è invece prevista per giovedì 11 marzo ed è riferita agli acquisti rientranti nel sistema lotteria del mese di febbraio. Per le estrazioni settimanali si parte da giugno.