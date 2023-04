L’orsa Jj4 in buone condizioni di salute, i suoi cuccioli liberi: cosa succede dopo la cattura Come è stata catturata l’orsa Jj4, ritenuta responsabile della morte del 26enne Andrea Papi in Trentino, e cosa le succederà adesso: il Tar di Trento ha rigettato l’istanza presentata dalla Provincia per anticipare al 20 aprile l’udienza relativa alla sospensione dell’ordinanza di abbattimento, confermando quindi la camera di consiglio fissata per l’11 maggio.

A cura di Susanna Picone

È in buone condizioni di salute l’orsa Jj4, ritenuta responsabile dell’aggressione mortale ad Andrea Papi e catturata dalla forestale nella notte tra lunedì e martedì a seguito dell'ordinanza di abbattimento, ora sospesa dal Tar.

L’orsa, identificata nei giorni scorsi grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento, è stata portata nell’area del Casteller, in una struttura costruita per l'accoglienza provvisoria di esemplari di orso e non per la captivazione permanente, destinata al recupero di animali feriti, ad esempio a seguito di incidenti stradali. Qui c’è anche l'orso M49.

Come sta l'orsa Jj4

"L'orsa, che secondo una stima dei veterinari pesa circa 150 chili, è in buone condizioni di salute e ha già preso confidenza con il settore a lei riservato all'interno dell'area. Tutto attorno, una rete elettrificata alta tra i 3,5 e i 4 metri", ha fatto sapere la Provincia di Trento in merito alle condizioni di Jj4.

Raffaele De Col, capo della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, nella conferenza stampa di ieri con il presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti ha spiegato come è stata catturata l’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi. Con lei, c’erano anche i suoi cuccioli che sono stati già rimessi in libertà.

Jj4 è stata catturata in un'area in prossimità della Val Meledrio, sulla destra orografica del torrente Noce, in val di Sole, con una trappola a tubo. "Non si trattava di catturare un orso, ma eravamo in un'area dove c'erano più di 20 orsi e quindi abbiamo catturato quell’orso – ha spiegato -. È stato un lavoro selettivo, di pazienza e anche complicato per la presenza dei tre cuccioli in fase di svezzamento. Come sapete i cuccioli in questo periodo si allontanano dalla madre, sono cuccioli che sono al secondo anno di vita, con un peso tra i 35 e i 45 chili, non li abbiamo pesati, che erano presenti anche al momento della cattura. Quindi nel tubo, nella trappola tubo che è scattata alle ore 23 erano presenti anche due cuccioli, che poi sono stati rilasciati in salute, un terzo è rimasto invece all’esterno".

Andrea Papi, il giovane ucciso dall’orsa

I cuccioli di Jj4 lasciati liberi

A cattura avvenuta, sul posto è intervenuta una squadra specializzata del Corpo forestale del Trentino con due veterinari, che hanno sedato Jj4. Una volta lasciati liberi i due cuccioli, l'esemplare adulto è stato trasferito nella trappola a tubo al Centro faunistico del Casteller. Si è svegliata poi alle due di notte.

I figli di Jj4 dovrebbero essere nati nei primi mesi del 2022 per cui, per la loro età, dovrebbero essere pronti ad abbandonare la madre e diventare solitari. A Repubblica lo zoologo esperto di orsi Filippo Zibordi, alla domanda se la presenza dei cuccioli possa aver influito sul comportamento di Jj4, ha risposto che in generale l'istinto di protezione diminuisce con l'aumentare dell'età dei piccoli. Un'orsa con cuccioli di appena 4 mesi fa di tutto per difenderli, se invece sono in grado di scappare può valutare che possano correre con lei.

Cosa succede adesso a Jj4: la decisione del Tar

Il Tar di Trento ha rigettato l'istanza presentata dalla Provincia per anticipare al 20 aprile l'udienza relativa alla sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa, confermando quindi la camera di consiglio fissata per l’11 maggio. Inoltre il Tar ha chiesto a Ispra di depositare la relazione e il parere richiesto sull'abbattimento o il possibile trasferimento dell'orsa "in altro sito senza spese per la Provincia di Trento". Qualora il Tar dovesse emettere un parere positivo all’abbattimento, la soppressione dell’orsa Jj4 verrà effettuata tramite eutanasia.