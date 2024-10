Runner ucciso dall’orsa, la famiglia di Andrea Papi dice no all’archiviazione del caso: “Vogliamo giustizia”

video suggerito

L'avvocato della famiglia di Andrea Papi, il 26enne ucciso dall'orsa Jj4 il 5 aprile 2023 in Trentino, ha depositato l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione per la denuncia di omicidio colposo nei confronti del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini.

A cura di Ida Artiaco

Andrea Papi e il luogo in cui è stato aggredito dall'orso

No all'archiviazione del caso relativo alla morte di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso dall'orsa Jj4 il 5 aprile 2023 in Trentino. L'avvocato della famiglia del ragazzo ha infatti depositato l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione per la denuncia di omicidio colposo nei confronti del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini. Una decisione – spiegano dallo studio legale che assiste i Papi – "affinché si possa ottenere giustizia per questa immane tragedia".

La richiesta di archiviazione era stata firmata, lo scorso luglio, dalla pm Patrizia Foiera, della Procura della Repubblica di Trento. Con il deposito, la Procura aveva informato anche le parti offese, identificate nello stesso Andrea Papi, nei genitori, nella sorella, nella fidanzata e in dieci associazioni animaliste.

"Quando ci hanno comunicato la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero è stato un fulmine a ciel sereno", aveva commenta Carlo Papi come riporta il quotidiano Il Dolomiti. "È come se un macigno ci fosse crollato addosso. Per 15 mesi abbiamo atteso con apprensione, ma anche con speranza, l’esito delle indagini e alla fine è come se non fosse accaduto nulla. Ovviamente, rispettiamo il lavoro della magistratura, ma il nostro punto di vista è quello di due genitori che quel giorno hanno perso la cosa più cara al mondo, un figlio. È stato un sacrificio vano? Dobbiamo aspettare che accada di nuovo?". Anche i legali che assistono la famiglia avevano espresso "sorpresa per la decisione del pm".

Andrea Papi fu ucciso lo scorso 5 aprile 2023 dall'orsa Jj4 nei boschi sopra l'abitato di Caldes, in Trentino. La sua è stata classificata come la prima morte in Italia nell'ultimo secolo riconducibile a un plantigrado. JJ4 non è stata abbattuta ma lo scorso maggio l’assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni, aveva fatto sapere che entro questo autunno sarebbe stata trasferita nel Parco di Worbis, in Germania.