L’oroscopo di sabato 5 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 5 ottobre 2024 e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La sensibilità, data dalla Luna in Scorpione, prende il comando e ogni minimo dettaglio diventa il potenziale innesco per una tragedia shakespeariana. Il segno fortunato è lo Scorpione, quello sfortunato il Toro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, sabato 5 ottobre 2024 con le previsioni di Ginny segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di sabato 5 ottobre 2024, la Luna, appena entrata nel segno dello Scorpione, si unisce a Venere, amplificando la nostra sensibilità e regalandoci una maggiore connessione con le nostre emozioni. Anche se potremmo sentirci più imprevedibili e vulnerabili, questa è un'opportunità per esplorare nuove parti di noi stessi e per lasciarci guidare dall'intuizione, aprendoci a esperienze inaspettate e trasformative. Il segno fortunato è lo Scorpione, quello sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: la Luna che si sposta ti rende un tantino più amabile, senza esagerare eh.

Fortuna: sei stanco pure per lei.

Il consiglio del giorno: se devi prendere qualche decisione importante è meglio temporeggiare ancora un pò.

Voto: 5

Toro

Amore: sotto la suola delle scarpe, nella scarpiera.

Fortuna: anche se ci fosse non ci faresti caso.

Il consiglio del giorno: Cerca di mantenere la calma, perché con tutti questi pianeti contrari e Marte che ti provoca, perdere la pazienza è questione di un nanosecondo.

Voto: 4

Gemelli

Amore: lo stordite a suon di paroloni.

Fortuna: ti segue come la tua ombra.

Il consiglio del giorno: chiedere un secondo parere potrebbe evitarti decisioni impulsive e poco sagge! Fai affidamento anche sui consigli degli amici che ti conoscono bene e ti vogliono il meglio.

Voto: 7

Cancro

Amore: capti al volo i bisogni del tuo partner.

Fortuna: saper ridere delle proprie sfortune è una grande fortuna.

Il consiglio del giorno: concediti il tuo dolcino preferito, te lo meriti.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: il tuo cuore è ben conservato in un barattolo in frigorifero dietro a quello dei cetriolini.

Fortuna: con un binocolo ti osserva.

Il consiglio del giorno: non illuderti di poter fare più di quanto hai già pianificato: in giornate come questa, è meglio evitare di improvvisare e restare fedeli ai propri programmi.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: prepara in tuo intimo migliore.

Fortuna:hai quasi tutto quello di cui hai bisogno.

Il consiglio del giorno: dedicati a qualche ricettina light, perché con Giove in una posizione scomoda, fare più attenzione all'alimentazione diventa fondamentale.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: un pò di calo autunnale.

Fortuna: ha lo stesso odore del tuo profumo preferito.

Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per fare un pò di ordine.

Voto: 6

Scorpione

Amore: senti nell’aria odore di conquista.

Fortuna: nessun intoppo sulla tua strada.

Il consiglio del giorno: festeggia questa Luna nel segno per prenotare il tuo ristorante preferito.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: un appuntamento tranquillo da pane e salamella.

Fortuna: arriva con le stesse probabilità di vedere le foglie risalire sugli alberi.

Il consiglio del giorno: oggi non puntare troppi in alto ma goditi serenamente tutte le piccole cose che la giornata ti offre.

Voto: 7

Capricorno

Amore: ti arrivano un sacco di messaggini.

Fortuna: la tua zona di confort dopo la porta di casa.

Il consiglio del giorno: potresti riscoprire legami e affetti che sembravano perduti e fare pace.

Voto: 6

Acquario

Amore: se fosse per te dormiresti da solo.

Fortuna: vorresti una bacchetta magica che ti portasse a lunedì.

Il consiglio del giorno: cerca di trattenerti dal fare commenti pungenti su tutte quelle foto felici che scorri su Instagram.

Voto: 5

Pesci

Amore:Talmente romantici da far invidia ai gentiluomini dell'800, con gesti e sguardi che sembrano usciti direttamente da un romanzo di Jane Austen.

Fortuna: non vi accorgete della sua assenza.

Il consiglio del giorno: lasciate correre la vostra fantasia, ma magari evitate di esprimervi direttamente sulle pareti di casa, ok?

Voto: 8