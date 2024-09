video suggerito

L’oroscopo di sabato 21 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di sabato 21 settembre 2024 e le previsioni segno per segno di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Questo oroscopo porta energia di cambiamento. Ottimo momento per rivoluzionare carriera o vita personale. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di sabato 21 settembre 2024: il Sole, ormai agli sgoccioli della Vergine, decide di allinearsi in un trigono perfetto con Plutone retrogrado in Capricorno e Urano in Toro. È come se l'universo ci dicesse: "Ehi, vuoi un'altra chance per ribaltare tutto? Eccola qua!" Quindi, se non hai ancora rivoluzionato la tua carriera o trovato la tua strada per la crescita personale… beh, questo è un buon momento per farlo. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Acquario.

Ariete

Amore: cerca di mantenere la calma, soprattutto quando si tratta di piccolezze.

Fortuna: ti infonde un po' do coraggio.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a svolgere qualche lavoretto di bricolage che ti da soddisfazione.

Voto: 5

Toro

Amore: passare del tempo insieme a te è una vera fortuna.

Fortuna: ti fa apprezzare le persone che ti stanno vicino.

Il consiglio del giorno: prepara una torta al cioccolato da condividere con chi ti sta intorno.

Voto: 8

Gemelli

Amore: un po' di diplomazia non guasta, anzi.

Fortuna: è il motore che ti spinge a dichiarare i tuoi sentimenti.

Il consiglio del giorno: alleggerisci la giornata con momenti di puro divertimento.

Voto: 6

Cancro

Amore: la vita di coppia è un po' spenta e tu metti le tue necessità al primo posto.

Fortuna: ti passa i Kleenex tutte le volte che avrai voglia di piangere.

Il consiglio del giorno: per ripristinare l’equilibrio, concediti una giornata di relax in una spa.

Voto 6 +

Leone

Amore: se non riesci a trovare l’amore perfetto, concentrati sulle piccole cose che ti fanno stare bene.

Fortuna: viene in tuo soccorso tutte le volte che devi esprimere come ti senti.

Il consiglio del giorno: goditi la tranquillità di casa e concediti qualche vizio di gola.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: conquisti tutti con il tuo fare da maestrina sexy.

Fortuna: ti rimbocchi le maniche e fai tutto da te.

Il consiglio del giorno: usa la tua energia per rafforzare i legami ma non fissarti troppo ad imporre il tuo punto di vista.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: conquisti con la tua dolcezza ma non esitare ad essere ferma quando necessario.

Fortuna: ti fa compagnia mentre recuperi le energie direttamente dal divano.

Il consiglio del giorno: organizza un pic nic romantico direttamente sul tuo terrazzo o sul tappeto del salotto.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: si fa un giro con te sulle giostre dell’emotività.

Fortuna: ti sorride anche quando ti senti un po' perso.

Il consiglio del giorno: andare a vedere la mostra di Picasso a palazzo reale a Milano è quasi d’obbligo.

Voto: 6

Sagittario

Amore: le coccole non ti dispiacciono affatto.

Fortuna: nelle relazioni dà il suo meglio.

Il consiglio del giorno: Giove a sfavore porta a spese impreviste, ma investire sulla tua casa è sempre una buona idea.

Voto: 7 – –

Capricorno

Amore: approfitta del favore di Mercurio per ponderare bene quello che dici.

Fortuna: vuole che ti prendi un po' di tempo per riposare.

Il consiglio del giorno: un massaggino rilassante sui tuoi piedini può farti solo che bene.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: tutto coccole e dolcezze ma senza strafare.

Fortuna: quanto tutto sembrerà difficile, arriverà a salvarti.

Il consiglio del giorno: non permettere a qualche critica, né alla Luna storta, di scoraggiarti.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: siete disposti anche a rinunciare ad un po' di sonno per attimi di passione.

Fortuna: vi guida verso una nuova fase della vostra vita.

Il consiglio del giorno: imparate qualche balletto simpatico da Youtube.

Voto: 6