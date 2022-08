L’oroscopo di oggi venerdì 12 agosto 2022: Toro e Scorpione barcollano L’oroscopo di oggi, venerdì 12 agosto 2022, con le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi la tensione è ancora molto forte: colpa della Luna piena e della quadratura di Urano al Sole.

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali per amore, lavoro e fortuna: oggi sentiamo fortissima la Luna piena in Acquario delle prime ore del giorno. Una Luna fatta di rottura delle certezze e del bisogno di mettere l’io in prima linea! Venere nel frattempo è entrata nel caldo segno del Leone.

Con la Luna in Acquario anche oggi, direi che il segno fortunato sia la Bilancia mentre il segno sfortunato l’Acquario stesso, sovrastato dalle emozioni!

Ariete

Di certo la Luna piena di oggi ti suggerirà di organizzare qualche serata volta al divertimento sfrenato. Per qualche suggerimento su dove andare guarda i consigli di Piero Armenti, imprenditore Urban-Explorer esperto della città di New York, e ovviamente della sua nightlife. Prepara le scarpette da ballo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: torni ad essere un grande amatore di quelli con la A maiuscola.

Lavoro: oggi non è la tua attività preferita, ma non ti tiri indietro.

Salute: bello e sorridente. What else?

Il consiglio del giorno: per una serata alternativa e un po’ piccante rispolvera il vecchio gioco della bottiglia.

Voto 7 e mezzo

Toro

Sbuffi e ti lamenti per qualsiasi cosa, forse perché molto sollecitato da questa Luna piena, che batte proprio su Marte nel tuo segno. Ti senti catapultato nel blog di Noemi Mariani dove appaiono immagini da incubo di case in affitto a Milano. Sono certa che sei rimasto particolarmente scioccato dal fornello installato sulla lavatrice.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi sei antipatico come una cozza chiusa nel sauté.

Lavoro: ti diverti a evidenziare tutti gli errori, degli altri ovviamente.

Salute: sempre scattante ma ormai per pura abitudine.

Il consiglio del giorno: lasciati travolgere dai giochi più strani da spiaggia come il basket tennis, dovresti fare canestro con la pallina da tennis. Tu non lo sai, ma anche in questo “sport“ sarai un vero campione.

Voto 6 +

Gemelli

Siete molto fortunati senza rendervene conto, forse a causa del solito Mercurio in quadratura. Infatti potreste spendere cinque euro al gratta e vinci e pensare di averne vinti 300 mentre in realtà si tratta di 300 mila. Fate sempre attenzione al numero degli zeri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi vi avvinghiate al vostro partner come un polipone alla sua preda.

Lavoro: la scusa della cattiva connessione è una delle vostre preferite.

Salute: pancia in dentro e super abbronzatura. Fantastico!

Il consiglio del giorno: portatevi dietro una mise total white, potreste infatti essere invitati all’ultimo minuto per un full moon party. Vi conviene avere sempre con voi, nella borsa, la mia perfetta.

Voto 7 +

Cancro

Ti dedichi unicamente al gossip. Siccome non sei più tra i protagonisti delle novità sentimentali, a causa di Venere che ti ha salutato, i magazine di Alfonso Signorini sono diventati la tua Bibbia, di cui non puoi fare assolutamente a meno. Come le ultime news su Noemi Bocchi che le gole profonde danno già in dolce attesa.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: che tu non sia più il romantico del gruppo ti scoccia parecchio.

Lavoro: cinque minuti al giorno non te li toglie nessuno.

Salute: accetta di non poter essere tutti i giorni al massimo!

Il consiglio del giorno: quest’estate le scollature vertiginose dominano le riviste patinate. Per cui ricordati sempre di sbottonare quel bottone in più della tua camicia di jeans.

Voto 7

Leone

Alla notizia che Serena Williams lascia il tennis per dedicarsi alla famiglia tu storci un po’ il naso. Infatti con Venere nel tuo segno, ora più che mai vuoi sentirti regina e campionessa dell’intero universo, non ti basta assolutamente essere quella del focolare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pare proprio tu abbia ricevuto il tuo giochino preferito.

Lavoro: oggi rispondi solo se si parla di aumento.

Salute: ti sei scrollato da addosso tutta la stanchezza.

Il consiglio del giorno: visita la città di Roma in questo mese accaldato, perché non troverai neanche una fila e ti sentirei la regina indiscussa della città eterna.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Il tuo nuovo mito personale è il bimbo di nove anni che sogna una città pulita e in più raccoglie i rifiuti per tutta Treviso, guadagnandosi un bel premio da parte del sindaco. Il tuo Mercurio in questo momento è in un brodo di giuggiole.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti concedi solo se vai sul sicuro.

Lavoro: sei sempre sul pezzo. Che te lo dico a fare.

Salute: l’addominale scolpito non cede neppure alla serie infinita di aperitivi.

Il consiglio del giorno: il vuoto a rendere sta diventando un vero trend, infatti anche il marchio Peroni ha deciso di appoggiare questa iniziativa. Raccogli quindi tutti vuoti di birre e quant’altro da restituire al tuo negozio di liquori.

Voto 8 +

Bilancia

Torni ad essere particolarmente orgogliosa della tua famiglia e delle persone a cui vuoi bene, con Venere che è tornata ad illuminarti. Ti senti come Paolo Bonolis appassionato di calcio che accompagna il figlio a firmare il contratto con la Triestina. Cosa c’è di meglio di una passione che unisce felicemente tutta la famiglia?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei tutta un brivido lungo la schiena.

Lavoro recuperi velocemente tutti quei lavoretti noiosi da fare in casa.

Salute: finalmente ti senti nuovamente bella!

Il consiglio del giorno: cosa c’è di meglio nel fare shopping nella meta turistica in cui sei diretta? Parti con mezza valigia vuota per sfogarti a più non posso nelle boutique caratteristiche che incontrerai.

Voto 7

Scorpione

Vivi il tuo quotidiano come i turisti di Orbetello, invasi dai moscerini, tanto che pare sia impossibile passeggiare per le strade del paese. Proprio per questo motivo, o per Luna e Venere contro, tu ti ritiri volentieri nel tuo cantuccio con tanto di aria condizionata a palla e serrande abbassate. Per non avere alcun contatto con il mondo esterno metti anche il telefono in modalità aereo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non ti stuzzica neanche più l’idea.

Lavoro: oggi formuli strategie per affrontare alla grande l’inverno.

Salute: meglio lasciarti stare nel tuo rinomata tana scorpionica.

Il consiglio del giorno: rallegrati un pochino alla notizia che il caldo africano degli ultimi mesi finalmente darà una tregua. Inizia tirare fuori il piumino da 100 g perché nelle tue passeggiate solitarie notte fonda potrebbe tornarti utile.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Un recente studio sostiene che dopo la mezzanotte tendiamo a fare scelte spericolate. Tu mio caro, che sei particolarmente sollecitato da Venere e sei così poco perspicace a causa di Mercurio, sarebbe meglio che optassi per una ritirata stile cenerentola. Non si sa mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti basta un rapido cenno e hai già le mutandine calate.

Lavoro: si lavora solo da inizio settembre.

Salute: pronto a sedurre tutti con il tuo sorriso malandrino.

Il consiglio del giorno: in Sardegna assaggia assolutamente i ghiaccioli e le granite ‘Super frisco’. Sono locali e fatte con frutta fresca. Una vera libidine per le papille gustative.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

L’ipocrisia di tutti i social ti ha proprio scocciato e Mercurio ti fa pensare che si debba dare più importanza alla propria autenticità. Potresti scaricarti l’app Bereal che punta sul ritorno all’intimità e allo scattarsi dei selfie in modo spontaneo e solo uno al giorno senza Photoshop o shooting ad hoc. Viva la spontaneità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo inserisci tra i prossimi argomenti per fare il punto alla riunione con i sentimenti.

Lavoro: sempre connesso con la borsa internazionale.

Salute: pronto a qualsiasi sforzo anche a camminare per ore sulla spiaggia per trovare l’angolo perfetto per piantare l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: Ripassa tutte le canzoni degli anni 50-60-70 così da intonare qualsiasi motivetto spensierato durante le chitarrate sulla spiaggia.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Se pensi a facili vendette screenshottando le chat di WhatsApp e inviandole a destra e a manca o postandole sui social, ti avviso subito che a breve non sarà più possibile. Con la Luna piena di oggi lo so che vorresti sconquassare tutti quanti come un barman con lo shaker ma dovrai farlo senza alcuno strumento digitale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un buon milanese te lo definisce così: N.C.S (non ci siamo).

Lavoro: ci manca solo una call urgente per metterti definitivamente ko.

Salute: caffè e Polase è la tua colazione del campione.

Il consiglio del giorno: l’unica tua passione in questi giorni e fare una lunga pennichella sull’amaca meglio se dopo pranzo con la pancia piena.

Voto 5

Pesci

Dovrete stare molto attenti alle offerte last minute di questi giorni, infatti potreste tranquillamente essere anche voi truffati come i 500 turisti in coda ad un hotel che in realtà è già da mesi sold out. Con Mercurio in opposizione evitate qualsiasi pagamento anticipato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tornate a considerarlo una bella fantasia.

Lavoro: per fortuna avete dimenticato anche la password per accedere alle email.

Salute: potreste fare di tutto ma non sapete bene cosa scegliere. Beach tennis o canoa? La scelta pare essere impossibile.

Il consiglio del giorno: con la vostra prestanza fisica partecipate alla gara di Sup della spiaggia. Sono certa che arriverete sicuramente sui primi tre gradini del podio.

Voto 6 –