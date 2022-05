L’oroscopo di oggi martedì 24 maggio 2022, previsioni segno per segno: Pesci e Scorpione hanno fantasie incontrollabili L’oroscopo di oggi, martedì 24 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna in Pesci si congiunge prima a Nettuno e poi a Marte. Moltissime emozioni incontrollabili e tanta fantasia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 24 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Mentre Venere è determinatissima e molto etica in sestile a Saturno, la Luna in Pesci si congiunge prima a Nettuno e poi a Marte. Le emozioni sono fortissime e non vorremo scendere a compromessi.

Con la Luna creativa e sensibile di oggi, il segno fortunato sarà lo Scorpione nonostante Mercurio contro mentre il segno sfortunato la Vergine, ma ancora per pochissimo.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti sei particolarmente esaltato vedendo il Blasco sul paco di Trento a roccheggiare inni di libertà in pieno stile Woodstock. Con quella bella Venere proprio nel tuo segno tu vorresti che, al primo accenno di ‘Alba Chiara’, tutto scorresse in un flow di positive vibrazions. Ho ragione o no?

Leggi anche La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 maggio 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei uno yuppie rampante degli anni ottanta che si presenta nella comune di sessantottini tuoi vicini per chiedere se hanno dello zucchero. Butta subito giacca e cravatta e unisciti alla baldoria.

Lavoro: ti verrà chiesto rigore e puntualità e tu non ti lasci per nulla scoraggiare perché a ogni appuntamento spacchi il minuto come un maestro di thai boxe con l’asse di legno.

Salute: preparati a una nottata ricca di sogni con penna e blocknotes sui comodino pronto a scrivere tutto quello che ti ricordi.

Il consiglio del giorno: dovresti riprendere il tuo vecchio strumento musicale e provare a strimpellare ‘la canzone del sole’ in vista di notti magiche estive.

Voto . 8

Toro

Sfrutti questa bella Luna e soprattutto Mercurio che ti appoggia per fare dichiarazioni importanti. Vuoi anche tu, come il premier Draghi, elogiare le persone che ti stanno accanto e in particolare il tuo partner senza il quale saresti perso come un esploratore senza la sua fidata bussola. Bravo perché dire "grazie" è un atto davvero coraggioso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: pare che i tuoi appetiti di vero animale da letto verranno soddisfatte. Senti già un leggero languorino, vero?

Lavoro: prendi mano subito alla tua agenda elettronica e incastra tutti gli appuntamenti, anche quelli del dentista, perché con Mercurio tutto fila davvero con impeccabile puntualità ed efficenza.

Salute: ultimo colpo di cosa per perfezionale il tuo addominale scolpito perché a breve lo metterai ben in mostra.

Il consiglio del giorno: per dare ancora più effetto a quello che dici potresti usare, ogni tanto, le quotes dei grandi stilisti. Le trovi online perché anche per fare un complimento ci vuole un certo stile.

Voto . 7 e mezzo

Gemelli

Da quando Mercurio vi ha salutato vi sentite come quando vi viene data buca al ristorante e non vi resta altro da fare che finire la bottiglia di vino ordinata. Siete così allergici a tutto quello che è inerente al pensiero che, come gli studenti liceali italiani, faticate anche nella comprensione di un semplice testo (dai dati della prova invalsi). Per alcune cose basta solo un po’ di impegno e metodo perché nessuno pretende di discutere sullo Zarathustra di Nietzsche durante l’intervallo. A meno che non facciate parte di qualche esclusivo club di filosofia, ovviamente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete troppo concentrati a notare piccoli difetti, come lo smalto che non è steso perfettamente sull’alluce. Peccato perché avete un gran potenziale poco e mal espresso.

Lavoro: non volete proprio cedere su quella virgola che per voi è fondamentale. Oggi non ve ne va bene proprio una.

Salute: vi giuro che oggi è l’ultimo giorno in cui faticherete anche per allacciarvi le scarpe. Comunque potete sempre ovviare mettendo una pratica slip on, sempre che i vostri piedi non siano troppo sudati.

Il consiglio del giorno: per fare i soliti sapientoni potreste spiegare a cosa serve la piccola tacchina che si trova sopra la tasca destra dei jeans, non che interessi a tutti, ma comunque un simpatico intervallo durante le discussioni impegnative.

Voto . 6 +

Cancro

Drizza bene le antenne perché se Kourtney Kardashian, della famiglia più famosa degli states, è al terzo matrimonio, festeggiato nella chicchissima Portofino, anche tu troverai a breve l’amore con la A maiuscola perché, proprio tra un paio di giorni, Venere torna a splendere sul tuo segno. Intanto oggi sfrutta la Luna e Marte per qualche limone sfuggente dietro l’angolo perché a breve sarai tutto cenette a due a lume di candela..

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ci pensa oggi la Luna a darti quello slancio verso tenerezze e amore che altrimenti Venere ti nasconderebbe come le chiavi della macchina che cerchi ovunque prima di uscire.

Lavoro: questo è l’ambito in cui riuscirai ad esprimenti meglio perché con Mercurio siete in piena sintonia e potete scatenarvi come i 2Cellos in concerto ad Assago.

Salute: se pensi di riempire il tuo frigorifero di gelato per i pomeriggi calienti, è meglio evitare perché tutta la dolcezza che passa dalle papille gustative, arriva diretta su girovita e glutei.

Il consiglio del giorno: spero che tu abbia già acquistato i voli per l’estate perché i prezzi sono più che raddoppiati. In alternativa d’è sempre la cara, in tutti i sensi, e comoda auto per un bel viaggio on the road.

Voto . 6 e mezzo

Leone

Non perdi neppure la più piccola occasione perché Giove te le fa prendere tutte al volo meglio di un frisbee. Come Jimmy Fallon che, sapendo dell’assenza di Victoria, si è subito messo a disposizione dei Måneskin per la performance al Tonight Show. Non sarà assolutamente necessario ripetere due volte la stessa domanda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo so che sotto sotto sei alla ricerca della tua metà della mela, devi guardare solo un po’ più in la perché ti sta spettando come un NCC quando arrivi all’aeroporto.

Lavoro: c’è qualche intoppo come quando ci sono i lavori sulla rete del treno ad alta velocità.

Salute concediti lunghe ore di stretching fisico e mentale perché da domani riprendi a goderti la vita di gran carriera. Proprio come piace a te!

Il consiglio del giorno: con questo entusiasmo potresti lanciarti in qualche progetto particolarmente futuristico come fare l’influencer nel Metaverso. Nonostante sia tutto ancora in pieno sviluppo ce ne sono già parecchi quindi non lasciarti sfuggire questa occasione. Ti sei già lanciato vero?

Voto 6 e mezzo

Vergine

Con la tua necessità di controllo, ordine ed efficenza enfatizzata da Mercurio non puoi altro che esultare alla notizia che dal prossimo mese tutti i resi online saranno a pagamento. Infatti, per te che sei iper organizzata e razionale, questo avanti e indietro di beni di qualsiasi genere avrebbe mandato in tilt anche i tuoi super neuroni, figuriamoci i magazzini sollecitati dalla febbre dell’acquisto in rete.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei ferma alla fermata dell’autobus con il biglietto già in mano. Ma cosa aspetti a salire e a godertelo?

Lavoro: suoi prontissima a rivoluzionare completamente l’assetto delle scrivanie nel tuo ufficio e se nessuno volesse spostare alcunché a te poco importa perchè ti senti già le forze di wonderwoman da quando hai saputo che da domani Marte si toglie dall’opposizione. Salute: organizzi una vera festa perché ora che disciplina e resilienza tornarono ad essere parte del tuo vocabolario, il minimo che puoi fare ora è una bella pernacchia al pianeta rosso che si toglie dai piedi.

Il consiglio del giorno: per essere sempre aggiornata sulle tue serie preferite e soprattuto per te che non vuoi passare ore davanti allo schermo, sono in uscita i grafic novel dei titoli del momento, il primo è ‘L’amica geniale’.

Voto . 6 –

Bilancia

Se anche Fedez e J-Ax di recente di sono riappacificati e si sono pure fatti immortalare durante il loro incontro (baciandosi), tu potresti fare altrettanto con Venere. Anche se il pianeta dell’amore si trova in opposizione, tu potresti almeno provare ad essere meno acida o sostituire le scarpe compostabili che tanto ti piacciono con un classico e neutro sandalo caprese. A buon intenditore poche parole.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: anche se ti volassero le farfalle nello stomaco tu le scambieresti per zanzare da allontanare subito con uno spray al veleno. Lavoro: all’orat et labora, tu prediligi un bel volo per Ibiza per l’apertura delle discoteche. Io se fossi in te, ci farei un bel pensierino. Salute: sei più scorbutica di una vecchia zia con le caldane da meno pausa. Prepara il ventaglio appena senti una vampata.

Il consiglio del giorno: lo so che non hai resistito alle scarpe del momento, quelle di plastica per lunghe passeggiate in solitaria dagli scogli. Sicuramente un ottimo acquisto solo se le usi quando non ti vede nessuno.

Voto . 6

Scorpione

Alla notizia che esiste un sito per fare gli scherzi telefonici ai funzionari russi tu hai rosicato parecchio perché, senza i favori di Mercurio che ti fa surfare la rete meglio dell’aker Anonimous, tu sei fermo sulla barra della ricerca senza sapere cosa digitare. Ti senti come in un viaggio on the road nell’entroterra greco dove tutti i cartelli sono unicamente in alfabeto greco. Un dizionario tascabile in questi casi è d’obbligo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi è l’ultimo giorno che sei più sexy di Magic Mike, quindi prepara il tuo show migliore di sempre per lasciare un ricordo indelebile nella mente delle tue fans.

Lavoro: dovresti far passare il tempo guardando a nastro le puntate delle tue serie preferite giusto per farti vedere concentratissimo. Vedrai che funziona.

Salute: raggiungere la forma perfetta ti è venuto naturale e senza grande sforzo. Ora la tua sfida più grande sarà il mantenimento. Mettilo subito come uno dei tuoi obiettivi futuri.

Il consiglio del giorno: per la tua allergia a burocrazia e pagamenti, c’è il 730 precompilato, basta una telefonata all’ufficio paghe e il gioco è fatto. Facile no?

Voto . 7

Sagittario

Ti do una notizia visto il tuo amore per tutto quello che è mondo estero e il grande entusiasmo su nuovi progetti grazie a Giove. Sappi che a Roma stanno aprendo un ufficio dedicato alle relazioni con i grandi gruppi come Uniqlo e Nobu che stanno per mettere piede nella capitale. Magari ci scappa anche un sushi con il mitico De Niro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti perdi ancora in un bicchier d’acqua. Ma tranquillo perché sta arrivando il pianeta rosso a lanciarti un bel salvagente e ringalluzzire il tuo sex appeal svampitissimo.

Lavoro: di colpo tutto diventa facile come se avessi in mano le regole del gioco. Anzi ancor meglio sei tu che le puoi scrivere a tuo piacimento, bello vero?

Salute: saluta per bene il tuo amato divano perché lo rivedrai tra qualche tempo, abbraccialo forte forte e digli che non lo dimenticherai mai anche se esci a far festa indossando un bel paio di sandali con tacco dodici.

Il consiglio del giorno: acquistare uno Smart watch che indica la temperatura esterna non è un acquisto superfluo. Ti basta aprire una finestra o uscire dal balcone per capire subito come vestirti la mattina e investire in qualche cosa di più utile, no?

Voto 7 +

Capricorno

Sono certa che ti sei unito anche tu alla protesta davanti al Campidoglio contro la movida notturna. Infatti senti già che Marte da domani si piazza in quadratura secca quindi inutile fare falsi sorrisi e ti metti già da oggi a far picchetto insieme all’eloquenza di Mercurio. Mettersi a discutere con te è una vera impresa da eroe epico. Ercole scansati proprio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai scritto un bel cartello pecchi si aspetta coccole e dolcezze con soprascritto: ‘torno a settembre’. Guarda che la situazione migliora già prima dell’estate, ma contento tu…

Lavoro: preciso e puntuale da far quasi invidia agli impiegati pubblici svizzeri, quelli che timbrano il cartellino all’esatto minuto di quando devono entrare in ufficio. Un vero pistino!

Salute: metterti a fare meditazione su un materassino è peggio di una tortura perché stare fermo a respirare per te è davvero poco proficuo.

Il consiglio del giorno: vista la voglia che hai di aver a che fare con le istituzioni e finanziamenti e per le tue serate con le finestre aperte, c’è il bonus zanzariere. I moduli da compilare sono on line ma tu lo sapevi già vero?

Voto 6 e mezzo

Acquario

Non sai più che pesci pigliare con questo Mercurio in quadratura che ha mischiato tutte le tue idee come un croupier a Las Vegas. Infatti è molto probabile che l’ufficio organizzazione eventi di forza Italia abbia ascoltato i tuoi consigli bislacchi ed il risultato è stato il discorso di Ridge Forrester durante la convention di Berlusconi. Con tutto il rispetto, tu hai bisogno di chiarezza o almeno di pulire le lenti degli occhiali con il vetril per vedere bene cosa digiti sulla tastiera.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ascolta solo il tuo cuoricino quando si parla di sentimenti perché appena ci metti un goccino di testa tuto diventa come una maionese impazzita.

Lavoro: stai all’ufficio come l’ananas sulla pizza. A questo punto prendi stuoietta e infradito e buttati direttamente in spiaggia. Salute: il tuo obiettivo sarà quello di svuotare la tua mente trova tu il modo che preferisci da una corretta a una bevuta con gli amici, vale tutto.

Il consiglio del giorno: vista la tua confusione dovresti acquistare dei bidoncini colorati per fare la differenziata in casa. On line trovi tante simpatiche soluzioni.

Voto 7 –

Pesci

Preparatevi a un finale con il botto perché con Luna e Marte, che da domani vi saluta, voi sarete delle vere tigri del materasso così sexy che quando passate le mamme coprono gli occhi dei loro pargoli. Potreste addirittura osare con un ballo hot come quello tra Lillo e Sara Croce terminato al Costanzo Show con chiappa all’aria in bella mostra. Vi ho dato un bella idea vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è come un rito o incalzante alla Drum and Base, da ballare tutta la notte sotto le coperte.

Lavoro: i vostri castelli in aria magicamente si trasformano in progetti reali e vi trovate già con il caschetto giallo a coordinare tutto un cantiere pronto a gettare le fondamenta.

Salute: ancora per oggi siete perfettamente allineati con la tabella del vostro Personal trainer. Fatevi i complimenti perché ce la state mettendo proprio tutta.

Il consiglio del giorno:: armatevi della rubrica con tutte gli ex per invitare tutti i vostri amori, recenti è passati a questa grande festa dedicata all’eros e alla passione.

Voto 8