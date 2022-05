L’oroscopo di oggi martedì 10 maggio 2022: Pesci e Sagittario sono molto confusi Nell’oroscopo di oggi, martedì 10 maggio 2022, assisteremo alla virata di Mercurio retrogrado. Da oggi il pianeta si muoverà all’indietro, rendendo i pensieri più confusi e la diplomazia più difficile. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Eccoci con l'oroscopo di oggi, martedì 10 maggio 2022, e con Mercurio che è diventato retrogrado. Grande spauracchio dei social! Mercurio retrogrado dura fino ai primi di giugno e percorrerà (apparentemente) all'indietro i gradi dei Gemelli, fino a ritornare sul 26° grado del Toro. Con questo transito aspettiamoci confusione, scarsa diplomazia, gaffes politiche, problemi di comunicazione sia dei media sia dei social network. Ma c'è sempre Giove in Ariete da domani, come vi anticipavo nell'oroscopo della settimana!

Chi sarà colpito dall'opposizione o dalla quadratura di Mercurio retrogrado (i nati nella prima decade di Sagittario, Vergine e Pesci e nell'ultima decade di Scorpione, Acquario e Leone) dovrà stare attento quando sarà chiamato ad attività intellettuali e di comunicazione. Ci si prenda tempo e si resti concentrati e saldi sul presente. Nel frattempo la Luna in Vergine oggi rende il segno fortunato il Toro e il segno sfortunato il Sagittario, che pensa siano davvero tutti contro di lui!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti già vincitore in tutto con Venere e Mercurio a favore, e stai già fantasticando sulla fortuna che ti porterà da domani Giove. Proprio come i tifosi della squadra della Roma che, preparandosi alla finale della Conference League, tingono già la città di giallo rosso. Quando ci sono i buoni auspici bisogna preparare gli addobbi per la festa con un certo anticipo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se pensi di essere arrivato al tuo massimo ti avverto subito che puoi molto, ma molto di più, fidati!

Lavoro: grazie a charme e linguaggio forbito sei di certo la stella di punta dell’ufficio, anche perché sei particolarmente bravo, non devi assolutamente dimenticartelo.

Salute: anche se avessi un pochino di occhiaie a causa di notti bollenti trascorse in bianco, ti stanno comunque d’incanto.

Il consiglio del giorno: ricorda che per una festa se non c’è budget a sufficienza per mettere la musica, ti basta uno speaker e una bella playlist di Spotify nulla di più.

Voto . 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sono certa che ti stai già preparando da un po’ a non dover più contare sui favori di Giove e, come si fa con le provviste per l’inverno, hai già provveduto ad apparecchiarti situazioni favorevoli a scadenza mensile fino all’autunno. Proprio come hanno fatto alcuni ristoratori che stanno stoccando olio per poter soddisfare la richiesta della fritturina di calamari e pescetti per tutta l’estate. Sei proprio una brava formichina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti senti subito rincuorato quando hai i favori della luna, è quella stessa sensazione di quando la tua mamma ti da un forte e amorevole abbraccio.

Lavoro: tira fuori il tuo animo nerd. Lo so che sotto sotto sei una enciclopedia ambulante tanto da fare invidia a google in alcuni argomenti.

Salute: sentiti libero di mostrare tutta la tua forza e prestanza, sarà un vero piacere per gli occhi!

Il consiglio del giorno: tu sì che sei un vero goloso, ma dovresti stare più attento alla linea. Hai già provato la super friggitrice di ultima generazione ad aria? Una magra ma più salutare soluzione ai palati più esigenti.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’utilizzo delle parole non ha assolutamente più alcun limite per voi perché Mercurio è decisamente meglio di un super Master di Harvard per avvocati. Anche la super Star Madonna ha deciso di usare tutte le sue tecniche di persuasione verbali per convincere Papa Francesco a concederle un incontro per potersi confessare. In fondo anche ai più biricchini bisogna sempre dare almeno una seconda chance, non credete?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ci sono regole di base da seguire ma voi non ne avete alcuna voglia perchè vi bastano due impennate con il motorino per chiarire subito quanto siete fighi.

Lavoro: avete presente la dea Kalì, quella che ha mille braccia e mille mani può fare tutto nello stesso tempo? Ecco siete proprio così.

Salute: potrete convincere anche il Personal trainer più agguerrito a farvi fare solo un leggerissimo riscaldamento muscolare con un solo sorriso. La potenza di Venere fa anche questo per salvare le vostre membra stanchissime.

Il consiglio del giorno: fate un bell’elenco di tutte le marachelle che avete combinato e contattate subito le vostre ‘vittime’ per scusarvi. Vi sentirete subito a posto con la vostra coscienza.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Col pianeta della bellezza che ti ha oramai salutato, hai necessità di un po’ di attenzione. Potresti anche tu finire come la Regina Letizia che, durante un evento, si presenta con lo stesso identico abito della persona da premiare. L’effetto finale è quello dei gemelli che la mamma veste uguali per non dover separare i vestiti nell’armadio. Non ti arrabbiare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se pensi che scrivendo una lunga lista dei difetti del partner tu possa farlo riflettere e portarlo tra le tue braccia, ti sbagli di grosso. Abituati a questa carenza affettiva.

Lavoro: senza l’amore anche per il tuo lavoro, ti pesa tutto, anche schiacciare il tasto ‘send’ di outlook per inviare le email.

Salute: anche se fisicamente potresti esibirti in performance da vero contorsionista, senza un pubblico in delirio, non ti presenti neppure sul palco.

Il consiglio del giorno: acquista prodotti fatti dalle nuove e piccole imprenditrici digitali. Di sicuro potrai sfoggiare quel bel paio di orecchini che hai solo tu e al massimo passare l’indirizzo alla tua migliore amica.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei decisamente uno dei segni protagonisti con Venere e Mercurio dalla tua e lo vorresti urlare ai quattro venti. Cerca però un modo unico e spettacolare, come la bella Rihanna che sposa il suo Rocky in un video clip. Prove generali o si tratta del vero video del matrimonio? Sicuramente un buon modo per essere sulla bocca di tutti come piace a te. Capito come si fa?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti acclamato da tutti, anche da chi fino a poco tempo fa era il tuo critico più feroce. Con Venere dalla tua ci sono solo grandi conferme.

Lavoro: se all’apparenza sei bello e affascinante, appena apri bocca confermi a tutti che ne sai come il bravo secchione idolatrato dalla professoressa di scienze.

Salute puoi tranquillamente chiudere a chiave l’armadietto degli integratori perché per i prossimi tempi non ne avrai alcun bisogno. Fidati!

Il consiglio del giorno: dovresti lasciarti convincere dal total look rosa shcocking, quello presentato da Valentino durante le ultime sfilate per essere subito al centro dell’attenzione. Provare per credere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Stai particolarmente soffrendo questo Mercurio in quadratura. Infatti, ogni volta che hai a che fare con la razionalità e le parole, sei come il farmacista che incontra uno squalo toro mentre pagaia in mezzo al mare: ti senti subito freezzata. Anche se sbagli quando qualcuno ti fa una domanda, sta' pur certa che non casca il mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei ancora troppo fissata con la ricerca dell’amore perfetto, quello che corrisponde all’identikit che hai fatto alle medie. Allarga un pochino i parametri per darti qualche pallida chance in più.

Lavoro: segna tutto quello che viene deciso durante le riunioni e appena terminano scrivi subito un report, perché la tua memoria è più instabile di un ponte tibetano. Capito?

Salute: fatichi anche ad abbottonare la camicia perché continui a sbagliare l’ordine delle asole. Meglio portare per una bella casacca da infilare semplicemente dalla testa. Decisamente meno complicato.

Il consiglio del giorno: in molti per superare le proprie paure e blocchi usano l’ipnosi, di sicuro un’esperienza da fare sempre: pronti per fare un viaggio interiore? A te l’ardua decisione.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche se il pianeta della bellezza, Venere, ti è perfettamente contro, tu hai come ottima arma dalla tua, la ragione di Mercurio, e non temi alcuna critica. La pensa così anche la splendida Cara Delevigne che ha portato al Met Gala (oltre alla sua radiosa personalità) anche i suoi problemi di psoriasi, perché l’unicità e la sincerità sono sempre al primo posto per il successo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai preso le valigie e sei scappata nel luogo più lontano e remoto che conosci, dove resterai fino a quando Venere ti sarà in opposizione. Mi sembra un’ ottima scelta.

Lavoro: ti senti come dentro un video games dove conosci perfettamente tutte le scorciatoie e le mosse speciali. Praticamente un gioco da ragazzi.

Salute: per quanto riguarda il look, davvero non ci siamo! Vedere addirittura spuntare la ricrescita è un chiaro sintomo che non sei proprio in te.

Il consiglio del giorno: esistono dei piccoli trucchi estetici per avere una bellezza tutta acqua e sapone, come lo smalto semipermanente trasparente o la laminazione di ciglia e sopracciglia. Per un effetto naturale da urlo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Approfitta di Giove che è ancora per pochissimo a tuo favore: potresti anche tu aggiudicarti una super vincita all’ultimo secondo come chi, a pochi minuti dalla fine della partita di Champion, ha scommesso la vincita del Real sotto di due reti. Cosa aspetti a dare quest’ultima zampata?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non perdi neanche la più timida occasione perché quando si parta di sesso e passione sei un vero cane da tartufi.

Lavoro: se pensi di fare un bel all inn e far saltare il banco, questo è il momento giusto ovviamente se hai le carte dalla tua, altrimenti meglio passare.

Salute: sei molto soddisfatto e lo si vede da quel bel bicipite che si intravede da sotto la camicia che ti da quell’allure da Braccio di Ferro dopo essersi mangiato gli spinaci.

Il consiglio del giorno: in rete ormai ci sono moltissimi siti che millantano concorsi per vincere qualsiasi tipo di prodotto. Metti da parte la tua voglia di sfidare sempre la sorte perché si tratta unicamente di bufale.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se pensi di avere problemi di udito, tipo il famoso tappo di cerume, ti sbagli di grosso. E' Mercurio il pianeta che influenza l’udito e tu, che ora lo hai in opposizione secca, fatichi a capire ogni singola parola. Anche se decidessi di provare le nuove cure che hanno individuato un gene che può davvero ripristinare il senso del suono, ti assicuro che a te non servirebbe affatto. Prendi questi momenti di difficoltà per provare ad essere più attento, vedrai che funziona.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo so che non ci credi ancora ma puoi davvero ottenere tutto. Sei come al tuo ristorante preferito e ordini à la carte. Capito?

Lavoro: stare al passo con la tua agenda è come decifrare natiche iscrizioni e provare a coglierne il significato. Per te con Mercurio in opposizione è praticamente impossibile.

Salute: sei davvero allergico a questa stagione, non si tratta di pollini e aria troppo secca ma vera stanchezza. Si consiglia molto riposo.

Il consiglio del giorno: non lasciarti tentare dagli auricolari wireless che tanto spopolano perché con la memoria che hai rischi di non trovarli più oppure di dimenticarti di caricare le batteria. Insomma una vera scocciatura.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei decisamente pieno di energie con Marte dalla tua ma così poco paziente che, leggendo della notizia del passeggero di un aereo che dopo poco l’atterraggio decide di aprire la porta di sicurezza e cammina sull’ala per essere il primo a scendere, mi sei venuto subito in mente tu. Prova a metterti anche tu in fila e vedrai che non è poi così male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se per caso ci eravamo abituati ad essere coccolati dalla tua dolcezza, meglio abituarsi subito a questi tuoi modi bruschi e dispotici. Purtroppo va così.

Lavoro: ti senti come imbottigliato nel traffico del Grande raccordo il venerdì sera quando tutti vanno al mare, ma tu devi raggiungere per un imprevisto l’ufficio. Rassegnati che ci dovrai andare domani.

Salute: nonostante una forma fisica da fare invidia, scatti appena ti sfiorano la punta del piede. Meglio girare alla larga.

Il consiglio del giorno: lo sapevi che esistono delle tabelle per imparare a correre. Per chi ha energie da vendere come te potresti passare dai due minuti alla mezz’ora davvero in pochissimo tempo ed è una vera soddisfazione. Direi da provare assolutamente !

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Te l'ho già detto, ma credo sia proprio giusto ripeterlo, che sei proprio il nostro genietto grazie a Mercurio a tuo favore. Sei così arguto che di sicuro nella causa milionaria sul diritto di respirare aria pulita fatta da un cittadino parigino c’è anche il tuo zampino. Da sempre ti batti per i diritti di tutti e l’ambiente è una delle tue battaglie preferite, ne sono certissima.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: godi come un riccio in tutto in tutti i sensi. Venere a favore ti regala momenti di grande piacere.

Lavoro: scelte davvero azzeccatissime, tanto che riesci addirittura a far sedere il capo per terra a gambe incrociate nel cerchio della fiducia, per creare un ambiente di rispetto e fiducia da far invidia alle squadre di cheerleading.

Salute: sei capace di parlare davvero a cuore aperto e sai consolare anche gli animi più tristi. Abbiamo tutti bisogno di un buon amico come te.

Il consiglio del giorno: si stanno sviluppando delle nuove plastiche a base di alghe oceaniche che si sciolgono con l’acqua, una bellissima idea. Da fare subito una petizione perché vengano subito utilizzate. Hai già carta e penna in mano vero?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mettetevi subito nell’odine delle idee che questo Marte favorevole è decisamente da sfruttare visto che ormai è rimasto solo lui a farvi compagnia. A questo punto infilate calzoncini, berretto e inforcate la vostra bicicletta per partecipare al giro d’Italia, oggi sulla tratta siciliana tra Avola e Etna e fateci sognare tutti con una volata degna di Pantani. Pronti, partenza, via!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: preferite l’azione fisica e mettete da parte il librone di poesie romantiche perché fate più fatica a ricordarvi anche i versi più semplici che applicarvi in contorsioni amorose da vero fissato del kamasutra.

Lavoro: oggi non siete per nulla presenti, infatti siete belli addormentati, e continuate a posticipare la sveglia di cinque minuti, andrete avanti cosi per tutta la giornata. Fatevene una ragione e spegnete definitamente la sveglia.

Salute: voglio a di fare saltami addosso o meglio per farvi fare qualsiasi cosa bisognerà provare a convincervi seriamente. Una vera faticaccia.

Il consiglio del giorno:: per stare comodi quest’estate arriva un ultimo accessorio tech un sandalo prodotto dalla xiaomi e crocs per tenere i piedi davvero super asciutti. Funzionali e con uno stile talmente improponibile che saranno un vero successo.

Voto 6